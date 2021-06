De voorbije drie jaar handelden ruim 830.000 Belgen of zo'n één op de tien van alle volwassen Belgen op de beurs. Hun aantal kende een opstoot tijdens de coronacrisis en gaat nog altijd in stijgende lijn, zo blijkt uit een studie van de financiële waakhond FSMA waarvan de resultaten maandag werden gepubliceerd.

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal unieke beleggers meer dan verdubbeld tegenover begin 2019. Heel wat Belgen zetten hun eerste stappen op de beurs: het aantal nieuwe beleggers (26.000) ligt dit jaar de helft hoger dan begin 2019.

Uit de vorige studie van de FSMA bleek al dat de coronacrisis heel wat Belgen naar de beurs had gelokt. Tijdens de eerste lockdown werden tot vijfmaal meer Bel20-aandelen verhandeld dan in de periode voor de crisis. Het waren vooral jongeren en niet-frequente beleggers die toen actief werden op de beurs.

In de periode van begin 2018 tot maart 2021 werden door de kleine beleggers bijna 30 miljoen transacties gedaan op de beurs. Dat is gigantisch, want komt overeen met zo'n 10 procent van de totale beurshandel, zegt de FSMA. De meeste transacties gebeuren nog altijd door professionele beleggers, "maar de interesse van de modale Belg is extreem sterk gestegen", aldus FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Van de 830.000 kleine beleggers, kozen 550.000 voor aandelen, van wie 330.000 voor een aandeel uit de Bel20. De rest belegde in andere financiële instrumenten, zoals fondsen, opties of obligaties.

Ook het verhandelde volume is sinds de coronacrisis sterk gestegen. Van 2018 tot 2021 werd per maand gemiddeld voor zo'n 625 miljoen euro verhandeld, maar sinds het begin van de coronapandemie bedraagt het maandelijks gemiddelde 933 miljoen euro.

"Ik verheug mij er persoonlijk op dat er veel interesse is voor de beurs van Brussel, want dat is een gereguleerde markt", aldus Servais maandag. "Ik heb liever dat men hierin belegt dan in cryptomunten." Al wijst de beurswaakhond ook op de risico's voor de nieuwe beleggers en meer bepaald de jongeren. Zij hebben immers de neiging om voor meer risicovolle producten te kiezen.

De studie ging ook na wat het gedrag van de Belgen was in het kader van de hypes, vooral in de VS, rond aandelen zoals GameStop, Blackberry en AMC. Het aantal Belgen dat in die aandelen belegde, bleef erg beperkt, zo blijkt. Voor Gamestop bijvoorbeeld ging het tussen december vorig jaar en februari dit jaar om 4.237 Belgen. Voor Blackberry ging het om 1.580 Belgen en AMC om 4.058 Belgen.

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal unieke beleggers meer dan verdubbeld tegenover begin 2019. Heel wat Belgen zetten hun eerste stappen op de beurs: het aantal nieuwe beleggers (26.000) ligt dit jaar de helft hoger dan begin 2019.Uit de vorige studie van de FSMA bleek al dat de coronacrisis heel wat Belgen naar de beurs had gelokt. Tijdens de eerste lockdown werden tot vijfmaal meer Bel20-aandelen verhandeld dan in de periode voor de crisis. Het waren vooral jongeren en niet-frequente beleggers die toen actief werden op de beurs.In de periode van begin 2018 tot maart 2021 werden door de kleine beleggers bijna 30 miljoen transacties gedaan op de beurs. Dat is gigantisch, want komt overeen met zo'n 10 procent van de totale beurshandel, zegt de FSMA. De meeste transacties gebeuren nog altijd door professionele beleggers, "maar de interesse van de modale Belg is extreem sterk gestegen", aldus FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.Van de 830.000 kleine beleggers, kozen 550.000 voor aandelen, van wie 330.000 voor een aandeel uit de Bel20. De rest belegde in andere financiële instrumenten, zoals fondsen, opties of obligaties. Ook het verhandelde volume is sinds de coronacrisis sterk gestegen. Van 2018 tot 2021 werd per maand gemiddeld voor zo'n 625 miljoen euro verhandeld, maar sinds het begin van de coronapandemie bedraagt het maandelijks gemiddelde 933 miljoen euro."Ik verheug mij er persoonlijk op dat er veel interesse is voor de beurs van Brussel, want dat is een gereguleerde markt", aldus Servais maandag. "Ik heb liever dat men hierin belegt dan in cryptomunten." Al wijst de beurswaakhond ook op de risico's voor de nieuwe beleggers en meer bepaald de jongeren. Zij hebben immers de neiging om voor meer risicovolle producten te kiezen.De studie ging ook na wat het gedrag van de Belgen was in het kader van de hypes, vooral in de VS, rond aandelen zoals GameStop, Blackberry en AMC. Het aantal Belgen dat in die aandelen belegde, bleef erg beperkt, zo blijkt. Voor Gamestop bijvoorbeeld ging het tussen december vorig jaar en februari dit jaar om 4.237 Belgen. Voor Blackberry ging het om 1.580 Belgen en AMC om 4.058 Belgen.