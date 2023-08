De Staat pakt uit met een bon met een wellicht mooie rente, die maar half zoveel wordt belast. Waarom? En is intekenen interessant?

Een staatsbon die ruikt naar electoraal gewin, zo deden sommige bankiers deze zomer het initiatief af van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, dat de concurrentie aangaat met het spaarboekje. Waar mag je je concreet aan verwachten in september en bij een volgende emissie in december? Een staatsbon met een nettorendement van ongeveer 2,70%, tenminste op het moment dat dit artikel in druk ging. Want naar het exacte rendement hebben we nog het raden, omdat de rentevoet afhangt van de marktrente op het moment dat de intekeningen starten. Maar om dat rendement nog aantrekkelijker te maken, en dat is nieuw, wordt de onroerende voorheffing die je moet betalen teruggebracht van 30% naar 15%. Die gehalveerde taks wordt enkel geheven op de interest. Dat neemt niet weg dat het rendement van de staatsbon veel hoger ligt dan wat de banken bieden op hun spaarboekjes: van minder dan 1% tot iets meer dan 2%. Electoraal gewin dus, vonden sommige bankiers, want de minister van Financiën geeft met de Staatsbon die hij lanceert eigenlijk gehoor aan het gemor van de kleine spaarder over de schrale rente op spaarboekjes. Vooral omdat de rente die de banken krijgen wanneer ze geld deponeren bij de Europese Centrale Bank ver boven die op hun spaarboekjes ligt. De minister zelf ziet zijn initiatief eerder "als een manier om de spaarmarkt in ons land aan te wakkeren met een product dat effectief de concurrentie aangaat met het spaarboekje". En zo probeert hij de banken, die hun spaarders evenzeer meer kunnen geven, de arm om te wringen. Maar los van deze discussie, is elke spaarder uiteraard uit op een vast en hoger rendement, dat hem toelaat exact te weten hoeveel zijn kapitaal op welk moment opbrengt. En dat op een veilige manier, want met een staatsbon leen je geld aan de Belgische Staat, en die gaat niet binnen het jaar over kop. Deze staatsbon heeft een looptijd van één jaar en dat is een primeur. Meestal is de looptijd van dit soort producten 3, 5, 8 of 10 jaar. Technisch gezien is je geld ook niet geblokkeerd. Je kan een staatsbon altijd voor de vervaldag vermarkten. De prijs is dan afhankelijk van hoe de rente is geëvolueerd sinds de uitgifte van de bon. Een dip valt daarbij natuurlijk nooit uit te sluiten. Je kan er dus evengoed van uitgaan dat je geld vaststaat voor één jaar. Je kan de staatsbons aankopen via je bank, die ze op een effectenrekening zet. Hou dan rekening met bewaarkosten (ongeveer 0,12%) en een commissie van ongeveer 0,5%. Maar je kan ook zonder tussenpersoon te werk gaan door je rechtstreeks tot het Federaal Agentschap van de Schuld te richten en online in te tekenen via Itsme of met je e-ID. Ook via hen kan je je staatsbon voor de vervaldatum vermarkten tegen de koers van die dag. Meer op www.debtagency.be