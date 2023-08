Minister van Financiën Van Peteghem maakte de exacte rente op de nieuwe staatsbon bekend. Die zal netto 2,81% opbrengen.

In Plus Magazine van september vind je een artikel over de nieuwe staatsbon, die een looptijd van 1 jaar heeft. Je kan intekenen vanaf donderdag 24 augustus en dat voor een bedrag vanaf 100 euro. Doe je dat via de bank, dan is de laatste dag dat je kan intekenen 1 september, doe je dat via het Federaal Agentschap van de Schuld, dan is de laatste dag 31 augustus, dus 1 dagje minder.

Op het moment dat het artikel in druk ging, was de exacte rente nog niet gekend, omdat de rentevoet afhangt van de marktrente op het moment dat de intekeningen starten. Dat is nu een feit. Minister van Financiën Van Peteghem maakte de rentevoet bekend. Die zal 2,81% netto bedragen. Beleg je 1.000 euro in de staatsbon, dan ontvang je na een jaar 28,1 euro opbrengst.

De brutocoupon bedraagt 3,30%, maar een gunstig tarief roerende voorheffing (15%) zorgt voor een interessant netto rendement. De verlaagde roerende voorheffing (normaal betaal je 30% op een staatsbon) geldt tot eind dit jaar. Ook voor de volgende staatsbon, die zal uitgegeven worden in december, zal dit verlaagde percentage van 15% roerende voorheffing gelden.

Op die manier wil Van Peteghem "de concurrentie aanzwengelen en banken stimuleren hun rente te verhogen, een positief signaal sturen richting de financiële markten en onze gezinnen en alleenstaanden een veilige kortlopende belegging aanbieden met een rendement dat hoger ligt dan de meeste spaarboekjes op de markt".

Let op je getrouwheidspremie

Deze staatsbon van 1 jaar lijkt sowieso een goed idee. Maar je moet ook rekening houden met de getrouwheidspremie die je verliest als je geld van je spaarrekening haalt en verhuist naar een obligatie.

Stel dat je al 10 maanden getrouwheidspremie hebt opgebouwd op een spaarrekening met een relatief hoge rentevoet (en een hoge getrouwheidspremie), dan is het misschien niet interessant om jouw geld over te hevelen naar de staatsbon. Heb je nog maar onlangs geld overgeschreven naar een nieuwe of bestaande spaarrekening, dan loont het wellicht wel de moeite.

Bron: Belga en vrt nws

