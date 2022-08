Bijna 40% van de omzet van de spelindustrie wordt gemaakt op de rug van mensen die aan een gokverslaving lijden! Het leven van dwangmatige gokkers en hun dierbaren is een hel. De regelgeving wordt dan ook strenger in België.

Voor online kansspelen wordt een limiet van € 200 per week en per spelersaccount ingevoerd, omdat gokgerelateerde aandoeningen een waar probleem zijn in België (zie hieronder "Bergen schulden die niet kunnen worden terugbetaald", "Totale onthouding, zoals alcoholisten").

Tienduizenden mensen en hun families hebben hun leven zien verwoesten door deze verslaving. Om dit groeiende fenomeen tegen te gaan, kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de invoering aan van een limiet van 200 euro per week en per spelersaccount voor online kansspelen.

Technisch gezien kan er elke week maximaal ?200 op de spelersaccount worden gestort. Spelers die dit wensen kunnen niettemin verzoeken om deze limiet te verhogen. Deze mogelijkheid bestaat niet voor spelers op de lijst staan van wanbetalers van de Nationale Bank. De speellimiet wordt vanaf 20 oktober verplicht voor alle online kansspelen. De regels hieromtrent werden vastgelegd in een koninklijk besluit, dat op 20 juli 2022 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Tot nu € 500/week per speler

De vorige regering had al een algemene wekelijkse spellimiet van € 500 per speler ingevoerd, voor alle platforms en spelaccounts. Maar in de praktijk werd deze beperking niet echt toegepast.

Zal deze nieuwe maatregel dan wél vruchten afwerpen? Van Quickenborne: "Dankzij de spellimiet van 200 euro per week en per account wordt het nu wel degelijk mogelijk om effectieve controles uit te voeren. De Kansspelcommissie kijkt daar op toe. Het koninklijk besluit treedt op 20 oktober in werking. Genoeg tijd om de Kansspelcommissie, de Nationale Bank en de kansspeloperatoren de kans te geven om de nodige technische wijzigingen door te voeren." Concreet? "De spellimiet mag alleen worden verhoogd op uitdrukkelijk verzoek van de speler en op voorwaarde dat hij niet bekend staat als een slechte betaler bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. De speler vraagt deze verhoging elektronisch aan bij zijn kansspeloperator. De kansspeloperator meldt het verzoek aan de Kansspelcommissie. Binnen de 3 dagen controleert de Kansspelcommissie of de speler niet als wanbetaler is ingeschreven in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren."

Nieuwe stap in de strijd tegen verslaving?

Volgens de autoriteiten zorgen deze regels er enerzijds voor dat mensen met schulden niet in een nog moeilijkere financiële situatie terecht komen, dat de verslaving binnen een bepaalde grens blijft en dat er een algemene drempel wordt gecreëerd voor grote weddenschappen. Anderzijds kunnen recreatieve spelers altijd inzetten wat ze willen dankzij de mogelijkheid om de limiet te verhogen. En vanaf 1 oktober 2022 moeten ook gokbedrijven de identiteit van hun klanten registreren en controleren of ze niet op de lijst van uitgesloten personen staan. Indien dit het geval is, wordt hen de toegang tot het gokplatform ontzegd. Sinds februari is ook het gokken in krantenwinkels sterk aan banden gelegd."

Toch kunnen pathologische gokkers nog altijd terecht bij alternatieven zoals krasloten, gokbedrijven in het buitenland, piratenplatforms in het buitenland, bingo in cafés, pokertoernooien onder 'vrienden' in illegale kamers. Ze kunnen altijd de controle verliezen met blufs en royal flushes. Want een speler die verliest, wil dat verlies per se goedmaken...

Bergen onbetaalde schulden "Volgens verschillende onderzoeken kampen tussen de 100.000 en 180.000 actieve gokkers in ons land met een kansspelgerelateerde stoornis", zegt het kabinet van minister Van Quickenborne. "Onder hen zouden 40.000 tot 50.000 mensen ernstig gokverslaafd zijn, met gevolgen die in veel gevallen niet te overzien zijn." Risico op zelfmoord groeit met factor 15 "Het plunderen van de hele, eigen bankrekening of die van familieleden, bergen schulden die gedurende een heel leven niet kunnen worden terugbetaald, verwaarlozing van de gezondheid, sociaal isolement en een risico op zelfmoord vermenigvuldigd met 15,... Het zijn slechts enkele voorbeelden van de rampzalige gevolgen. Een pathologische gokker besteedt gemiddeld 42% van zijn maandinkomen aan kansspelen. De lijst van mensen die vrijwillig zijn uitgesloten door de Kansspelcommissie omdat hun gokgedrag problematisch is geworden, is indrukwekkend. Inmiddels staan er al 41.700 mensen op die lijst." 40% van de inkomsten uit de kansspelindustrie Dat kansspelverslaving problematische vormen heeft aangenomen, wordt ondersteund door onderzoeken die aantonen dat het verdienmodel van de kansspelindustrie is gebaseerd op mensen met een verslaving en niet op recreatieve gokkers. Sommige onderzoeken tonen zelfs aan dat 40% van de omzet van de gokindustrie wordt behaald over de rug van mensen die lijden aan gokverslaving. Er moet dringend actie worden ondernemen, vooral omdat door de opkomst van online kansspelen steeds meer mensen hun geluk zijn gaan beproeven. Gokken is veel toegankelijker geworden en de gemiddelde leeftijd van spelers blijft dalen.

Totale onthouding, zoals alcoholisten Het profiel van de pathologische gokker is gekend. Het is meestal een alleenstaande man tussen de 26 en 45 jaar. Spelverslaving komt voor in alle sociale categorieën. Velen lijden aan psychische stoornissen zoals angst en depressie. Dit resulteert in een cascade van problemen. De patiënten zijn ook vatbaarder voor alcoholisme en roken. Ze hebben vaak een te hoge schuldenlast. Hun gezinsleven heeft meestal schipbreuk geleden. Een dwangmatige gokker sleurt niet zelden een tiental naasten zoals familie en vrienden mee in zijn ondergang, omdat ze geld blijven lenen. De oplossing? Net als de Anonieme Alcoholisten is totale onthouding van gokken de enige doeltreffende manier om aan deze verslaving te ontsnappen. Het spel zorgt voor opwinding, een adrenalinestoot, die unieke sensaties biedt. Het probleem is dat je steeds meer geld moet vinden om aan je behoeften te voldoen. Deze zoektocht leidt vaak tot het verbreken van familiale en professionele banden. De gokkliniek Een op de zeven verslaafde spelers ervaart psychische stoornissen zoals angst en depressie. Hulp wordt onder meer geboden in Kliniek voor Speel- en andere gedragsverslavingen van het CHU Brugmann. Deze behandelt gokverslaafden. Soms is zelfs een ziekenhuisopname in een speelkliniek nodig. Meer info op gokkliniek.be

