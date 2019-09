Meer dan 80% van de Belgen maakt zich zorgen over geld, zo blijkt uit een enquête in opdracht van de mobiele bank N 26. Het spaargeld voor het pensioen is één van de grote bekommernissen.

Mobiele bank N26 liet een peiling uitvoeren door iVox. Maakt de Belg zich druk om geldzaken en zo ja, waar maakt hij zich dan het meeste zorgen over?Uit de peiling blijkt dat er drie grote 'stressfactoren' zijn wat geld betreft: uitgaven in verband met rekeningen en woonlasten (water, gas, elektriciteit, internet), dagelijkse uitgaven (voeding, kleding, reizen en hobby's) en het spaargeld voor pensioen.

De bank formuleert een aantal tips zoals stoppen met het betalen van onnodige kosten. "Maak een lijst van alle diensten waarop je geabonneerd bent en beëindig degene die je amper gebruikt. Denk hierbij aan het streamen van muziek en films, maar ook aan offline abonnementen zoals fitnesscentra, on-demand TV en maaltijdkits. Andere onnodige kosten zijn ook de verborgen kosten van uw bank."

Verder raadt de bank aan om stil te staan bij je eigen zwakke punten, zoals: teveel geld uitgeven aan dingen die je niet echt nodig hebt. Budgetbeheer is uiteraard een must. Hier raadt de bank aan toekomstige uitgaven onder te verdelen in verschillende categorieën: rekeningen, huur of afbetaling van de lening, eten, sparen. Zo krijg je een beter zicht op wat je kan uitgeven aan leukere activiteiten.

Voorzichtig

Het lijken vanzelfsprekendheden, maar het blijft een feit dat veel mensen zich zorgen maken over hun financiële toestand. Anderzijds blijkt ook uit de peiling dat de gemiddelde Belg stress heeft over geld, maar voorzichtig omgaat met bankzaken. We houden ons saldo nauwgezet in de gaten. Eén op de twee Belgen kijkt minstens één of meerdere keren per week zijn banksaldo na.

Sparen voor pensioen

De maand rondkrijgen is uiteraard de allereerste zorg. Toch maken ook veel Belgen zich druk over 'later', als ze met pensioen zullen zijn, zo blijkt uit de peiling. Hierover geeft mobiele bank N26 geen verdere tips, naar aanleiding van de enquête. Er zijn uiteraard geen wondermiddeltjes. Pensioensparen blijft een interessante formule om te sparen voor je pensioen, omdat je er nog altijd een fiscaal voordeel voor krijgt. Onze staat helpt je dus een beetje. Je stort maximaal 980 euro (bedrag voor 2019) en je recupereert 30% via je belastingen. Ofwel stort je 1.260 euro (bedrag 2019) en je recupereert 25%. Het laatste 'goede moment' om hiermee te starten is vlak voor je 55ste. Dan betaal je op 60 jaar een eindbelasting van 8%. Je kan dan nog 5 stortingen met fiscaal voordeel doen, zonder dat je belast wordt.

Maar uiteraard moet je over de financiële mogelijkheden beschikken om dit geld te kunnen missen. Je hoeft wel niet elk jaar te storten en je kan uiteraard ook minder dan het maximum bedrag storten. Ook het langetermijnsparen wordt fiscaal gestimuleerd. Het is ook mogelijk dat je in een bedrijf werkt waar je een aanvullend pensioen opbouwt. Ook dit is een fiscaalvriendelijke manier om te sparen voor je pensioen, maar dit heb je niet zelf in de hand. Wie in een bedrijf werkt zonder groepsverzekering (of een hele lage) kan sinds dit jaar zelf een aanvullend pensioen opbouwen (Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers).