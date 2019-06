Doe je er altijd goed aan een reisverzekering af te sluiten voor je op vakantie vertrekt naar het buitenland? En is het nodig om een hoge premie te betalen voor een huurauto of citytrip?

We vertrekken op vakantie naar Turkije. Mijn vrouw kampt met een voedselallergie. Is ze bij problemen gedekt door het ziekenfonds, vraagt lezer Bruno zich af? "De meeste kosten zijn inderdaad gedekt", bevestigt Tom Lenie van de mutualistische alarm- en zorgcentrale Mutas, die medische bijstand in het buitenland biedt en 24 uur op 24 bereikbaar is. Dat doet de organisatie voor de 8,8 miljoen leden van het christelijke, socialistische, liberale en neutrale ziekenfonds in ons land. De vijf onafhankelijke ziekenfondsen beschikken over een gelijkaardig systeem onder de naam Mediphone Assist. Tom Lenie: "Zijn jij en je gezin in orde met de (verplichte) ziekteverzekering, dan zijn jullie door Mutas gedekt, zonder bijkomende kosten. Technische bijstand, zoals bij autopech in het buitenland, verleent Mutas niet, maar we komen wel tussen bij dringende medische zorg na een auto-ongeval."

...