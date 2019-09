Bedrijven maken onvoldoende gebruik van mogelijkheden om medewerkers financieel te belonen. Nochtans biedt flexibele verloning een interessant alternatief voor de dure 'naakte' loonsverhoging. Amper 4 procent van de middelgrote bedrijven die aan 'performance management' doen, kent loonbonussen toe en 5 procent van deze bedrijven winstpremies.

Deze cijfers blijken uit een bevraging van sociaal secretariaat Partena Professional bij 169 bedrijven en de analyse van loongegevens van 257.000 werknemers.

Loonbonussen leveren nochtans de kleinste kost voor de werkgever en de hoogste opbrengst voor de werknemer op. Bovendien blijven niet alleen verschillende interessante bonusvormen, opties en 'warranten', maar ook meer ingeburgerde en eenvoudige vormen van loonoptimalisatie sterk onderbenut.

Verloningspakket

Zo voegt nog steeds 74 procent van de bedrijven geen maaltijdcheques en 66 procent van de bedrijven geen ecocheques toe aan het verloningspakket. In 80 procent van de bedrijven wordt geen groepsverzekering aangeboden. Hospitalisatieverzekeringen zijn nog minder populair: in 90 procent van de bedrijven zitten ze niet in het pakket.

'Veel bedrijven hebben geen duidelijke beloningsstrategie en zien daarom de mogelijkheden van de verschillende formules al te vaak over het hoofd', zegt Patrick Van Hool van Partena Professional. 'Daarenboven informeren ze hun medewerkers vaak onvoldoende over de voordelen ervan. Wij adviseren werkgevers daarom om een duidelijke beloningsstrategie te ontwikkelen, en hun medewerkers jaarlijks een overzicht te bezorgen van de voordelen die zij krijgen. Ook voor jonge bedrijven met jonge werknemers is loonoptimalisatie een interessante piste.'