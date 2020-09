De Vlaamse regering keurde op 18 september een voorontwerp van decreet goed dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de successieplanning. De voornaamste wijzigingen op een rijtje.

Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op

Het duolegaat is een techniek waarbij een persoon zijn vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een ver familielid of een vriend én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt. In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het verre familielid of de vriend "netto" meer van de erfenis overhoudt dan wanneer hij rechtstreeks van de overleden persoon zou erven.

Als het voorontwerp van decreet wordt goedgekeurd en niet meer wordt gewijzigd, zal deze techniek geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Het blijft tussen haakjes wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur te drukken.

Hebt u een duolegaat in uw testament opgenomen en overlijdt u na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Dat geldt voor alle bestaande testamenten met duolegaten die echt zijn opgemaakt om een ver familielid of de goede vriend maximaal te bevoordeligen.

"De nieuwe regels kunnen belangrijke gevolgen hebben voor wie nu al een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen", benadrukt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. "Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de testator voor ogen had. Het is dus belangrijk dat deze burgers contact opnemen met een notaris om de concrete impact hiervan te bespreken."

0% erfbelasting voor goede doelen

Om te verhinderen dat de goede doelen hierdoor uit de boot zouden vallen, wordt het mogelijk om (een deel van) je vermogen na te laten aan goede doelen zonder dat zij daarop erfbelasting verschuldigd zijn. De tarieven gaan van de huidige 8,5 naar 0 procent voor al wie vanaf 1 juli 2021 overlijdt.

Op die regel gelden bepaalde uitzonderingen zoals private stichtingen. Voor de uitzonderingen blijft het huidige tarief van 8,5 procent van toepassing, mits het voorontwerp van decreet niet meer wordt aangepast.

Ook schenken aan goede doelen wordt voordeliger

Het wordt ook voordeliger om tijdens je leven een bedrag te geven aan goede doelen. De tarieven gaan van de huidige 5,5 naar 0 procent. Ook hier gelden bepaalde uitzonderingen. Zonder aanpassingen, gaat deze tariefverlaging in voor schenkingen vanaf 1 juli 2021.

De verdachte periode gaat van 3 naar 4 jaar

Wie nu een schenking doet van een geldsom of van andere roerende goederen hoeft geen schenkbelasting te betalen als hij de schenking niet laat registreren, denk bijvoorbeeld aan een bankgift. Daaraan is evenwel een risico verbonden. Als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn de personen die de schenking hebben gekregen toch nog erfbelasting verschuldigd. Als de plannen van de Vlaamse regering doorgaan, wordt deze termijn verlengd tot 4 jaar.

Ook hier zou de datum van 1 juli 2021 cruciaal worden. Dateert de schenking van voor 1 juli 2021, dan blijft de verdachte periode beperkt tot 3 jaar. Gebeurt de schenking vanaf 1 juli 2021, dan wordt de verdachte periode 4 jaar.

Vermindering van de erfbelasting verschuldigd door verre familieleden en vrienden

Wens je een bedrag na te laten aan een ver familielid of een vriend, dan zal het mogelijk worden om dat tot een maximumbedrag van 15.000 euro te doen tegen een tarief van 3 procent in plaats van de huidige 25 procent. Dat levert een belastingbesparing op van maximaal 3.300 euro. Voorwaarde is dan wel dat dit legaat, dus een schenking via testament, gebeurt via een testament dat wordt opgemaakt voor de notaris.

"De plannen van de Vlaamse regering kunnen een belangrijke impact hebben op de huidige successieplanning van de burgers, niet alleen voor wie nu al een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen, maar ook voor wie van plan is schenkingen te doen", vervolgt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. "Omdat elke situatie verschillend is, neemt de burger bij vragen best contact op met een notaris om te bespreken wat hem concreet te doen staat. De notaris staat garant voor een correct advies."

Bron: Notaris.be

Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op Het duolegaat is een techniek waarbij een persoon zijn vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een ver familielid of een vriend én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt. In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het verre familielid of de vriend "netto" meer van de erfenis overhoudt dan wanneer hij rechtstreeks van de overleden persoon zou erven. Als het voorontwerp van decreet wordt goedgekeurd en niet meer wordt gewijzigd, zal deze techniek geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Het blijft tussen haakjes wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur te drukken. Hebt u een duolegaat in uw testament opgenomen en overlijdt u na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Dat geldt voor alle bestaande testamenten met duolegaten die echt zijn opgemaakt om een ver familielid of de goede vriend maximaal te bevoordeligen."De nieuwe regels kunnen belangrijke gevolgen hebben voor wie nu al een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen", benadrukt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. "Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de testator voor ogen had. Het is dus belangrijk dat deze burgers contact opnemen met een notaris om de concrete impact hiervan te bespreken." Om te verhinderen dat de goede doelen hierdoor uit de boot zouden vallen, wordt het mogelijk om (een deel van) je vermogen na te laten aan goede doelen zonder dat zij daarop erfbelasting verschuldigd zijn. De tarieven gaan van de huidige 8,5 naar 0 procent voor al wie vanaf 1 juli 2021 overlijdt. Op die regel gelden bepaalde uitzonderingen zoals private stichtingen. Voor de uitzonderingen blijft het huidige tarief van 8,5 procent van toepassing, mits het voorontwerp van decreet niet meer wordt aangepast. Het wordt ook voordeliger om tijdens je leven een bedrag te geven aan goede doelen. De tarieven gaan van de huidige 5,5 naar 0 procent. Ook hier gelden bepaalde uitzonderingen. Zonder aanpassingen, gaat deze tariefverlaging in voor schenkingen vanaf 1 juli 2021. Wie nu een schenking doet van een geldsom of van andere roerende goederen hoeft geen schenkbelasting te betalen als hij de schenking niet laat registreren, denk bijvoorbeeld aan een bankgift. Daaraan is evenwel een risico verbonden. Als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn de personen die de schenking hebben gekregen toch nog erfbelasting verschuldigd. Als de plannen van de Vlaamse regering doorgaan, wordt deze termijn verlengd tot 4 jaar. Ook hier zou de datum van 1 juli 2021 cruciaal worden. Dateert de schenking van voor 1 juli 2021, dan blijft de verdachte periode beperkt tot 3 jaar. Gebeurt de schenking vanaf 1 juli 2021, dan wordt de verdachte periode 4 jaar.Wens je een bedrag na te laten aan een ver familielid of een vriend, dan zal het mogelijk worden om dat tot een maximumbedrag van 15.000 euro te doen tegen een tarief van 3 procent in plaats van de huidige 25 procent. Dat levert een belastingbesparing op van maximaal 3.300 euro. Voorwaarde is dan wel dat dit legaat, dus een schenking via testament, gebeurt via een testament dat wordt opgemaakt voor de notaris. "De plannen van de Vlaamse regering kunnen een belangrijke impact hebben op de huidige successieplanning van de burgers, niet alleen voor wie nu al een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen, maar ook voor wie van plan is schenkingen te doen", vervolgt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. "Omdat elke situatie verschillend is, neemt de burger bij vragen best contact op met een notaris om te bespreken wat hem concreet te doen staat. De notaris staat garant voor een correct advies." Bron: Notaris.be