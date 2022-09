Vanaf 1 september kan met "Mijn VerbouwLening" een goedkope verbouwlening aangevraagd worden. Wie behoort tot de laagste en middeninkomens kan zo renteloos tot 60.000 euro lenen voor verbouwwerkzaamheden, die focussen op woningkwaliteit of op het verbeteren van de energieprestatie.

Aanvragen kunnen dus vanaf 1 september worden ingediend, maar facturen vanaf 1 juli van dit jaar komen in aanmerking. Het geleende bedrag moet worden terugbetaald over een termijn van maximaal 25 jaar. De lening is renteloos zolang de wettelijke rente onder 3 procent blijft. Komt ze daarboven, dan is er een korting van 3 procentpunten. De rentevoet wordt één keer per jaar aangepast.

De Vlaamse overheid voegt verder ook de energie- en woonpremies samen tot de Mijn VerbouwPremie. Dat aanvraagloket opent op 1 oktober, en moet ook die aanvragen sterk vereenvoudigen.

Voor de VerbouwLening komen huizen of appartementen in aanmerking die zich in het Vlaams gewest bevinden en die minstens 15 jaar oud zijn.

Momenteel heeft slechts 5 procent van de woningen in Vlaanderen het energieprestatiecertificaat (EPC) A, tegen 2050 moeten alle woningen dat hebben. Per jaar moet dus 2,5 procent van de huizen worden gerenoveerd, meer dan het dubbele van het huidige aantal. Vanaf volgend jaar geldt ook renovatieplicht tot EPC D. Dat betekent dat alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, verplicht gerenoveerd moeten worden naar label D of beter, en dit binnen de vijf jaar na aankoop.

Alle info over de VerbouwLening vind je hier.

