Om beter en duurzamer te wonen, moet je kosten maken. Dan is elke financiële hulp welkom. De drie gewesten helpen hun burgers, elk op hun manier en met eigen accenten.

Je wil een nieuw dak? Dan kan je een renovatiepremie vragen bij de Vlaamse overheid. Maar als je tegelijk je dak isoleert, kan je bijkomend aankloppen bij netbeheerder Fluvius, want dat is een energetische renovatie. Je weg vinden in de wirwar van premies is niet makkelijk. Bovendien verandert de materie om de haverklap en is het ook niet simpel om te weten bij wie je moet aankloppen. We kunnen je maar één raad geven: heb je renovatieplannen, informeer dan bij de Vlaamse overheid, de provincie, je gemeente én je netbeheerder of je in aanmerking komt voor een premie of verminderde onroerende voorheffing.

...