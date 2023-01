Ik had recent de kans om de opening van een vijfsterrenhotel in Brussel bij te wonen. Een weelderige renovatie van een prachtig historisch pand. Ruime kamers en XL badkamers, zoals dat hoort bij een gebouw van deze standing. En zoals dat ook past bij de huidige decotrend. Vandaar dat er voor een Italiaanse douche werd gekozen in XXL formaat. Zonder douchegordijn, uiteraard, en evenmin een cabine waar je het lekker warm in hebt. Wel een koudegolf vanaf het moment dat je de kraan dichtdraait.

Dat doet me denken aan het zogenaamde geniale idee dat decomagazines een paar jaar geleden al promootten: een bad in het midden van je slaapkamer. Misschien aangenaam in de tropen, maar een beetje absurd in onze contreien, waar je meestal een andere temperatuur wil in je badkamer dan in je slaapkamer.

Van badkamers gesproken: nog zo'n trend in luxehotels - waar ik heel af en toe mag logeren voor het werk - een toilet zonder deur. Neen, het toilet bevindt zich niet in het midden van de kamer, en ook niet in een hoekje. Het staat in een alkoof die op een verstandige manier is afgescheiden van de badkamer... als ze een deur zou hebben. Belachelijk, niet? Vooral als je bedenkt dat bescheidener hotels net prat gaan op een apart toilet.

Een bevlieging van de architect, een ingeving van de decorateur, een ridicule hype... luxe is niet altijd geniaal. Ik herinner me een magnifieke kamer, waar de enige plek waar je je valies kwijt kon geen daglicht had... en ook geen verlichting. En dan heb ik het nog niet over de designkraan. Die staat zo hoog dat je onmogelijk je handen kan wassen zonder dat de helft van het water over de rand van de lavabo spat. Nog een andere klassiekers in chique hotelkamers: lichtschakelaars waar je niet wijs uit geraakt.

Maar hotels zijn uiteraard niet de enige voorbeelden van absurde trends. Een buurman die onlangs zijn huis renoveerde, vertelde me over een vreemd voorstel van zijn architect, waar hij niet in mee is gestapt en dat dus niet werd gerealiseerd: een gelijkvloers zonder binnendeuren, voor een weidser zicht en meer ruimtegevoel. In de winter zou dit betekenen dat als je de voordeur opent , je de kou tot vanachter in het salon voelt. Niet bepaald energiezuinig! Het doet me denken aan de Brusselse uitdrukking 'skieven architek'.

Heb je beslist om in 2023 je huis te isoleren en nog wat renovatiewerken te doen? Goed idee. Maar ga voor gezond verstand in plaats van trendy. Je laten meeslepen door de laatste mode bij het kopen van een belachelijk gadget of een kledingstuk is niet zo erg. Bij het renoveren van een huis is dat is toch andere koek!

