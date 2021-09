Vanaf 1 januari 2022 zakken de registratierechten voor een enige woning in Vlaanderen van 6 naar 3 procent. Bij een grondige renovatie kan je zelfs tot 1 procent zakken.

Wie een woning koopt betaalt verkooprecht (registratierechten). Dat is een gewestelijke materie. Lange tijd betaalde je 12,5% in Brussel en Wallonië en 10% in Vlaanderen. In 2018 verlaagde Vlaanderen het verkooprecht voor een gezinswoning naar 7% en in 2020 werd het verder verlaagd naar 6% (en 5% bij een grondige energetische renovatie) als compensatie voor het afschaffen van de woonbonus. Dit tarief geldt enkel voor woningen, niet voor bouwgronden. En het moet je enige en eigen woning zijn. Aankoop van een onverdeeld deel van een woning en aankoop van de blote eigendom of vruchtgebruik volstaan dus niet.

Nieuw tarief vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal het tarief voor de aankoop van een enige en eigen woning zakken van 6% naar 3%. Koop je een oude woning en renoveer je die tot een energiepeil 60, dan betaal je maar 1%.

Meeneembaarheid wordt afgeschaft

Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt geleidelijk afgeschaft en verdwijnt helemaal in 2024.Tot eind 2023 kan je kiezen tussen meeneembaarheid of het lagere tarief zonder meeneembaarheid. Wat de beste keuze is hangt af van de prijs van de woning.

Wat met een tweede of volgende woning?

Wie een woning koopt als investering zal net meer betalen dan vroeger. Het verkooprecht zal stijgen van 10% naar 12%.

