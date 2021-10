De federale regering raakt niet aan het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Dat bevestigt het kabinet van Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne.

De federale regering sloot dinsdagochtend na nachtelijke onderhandelingen een begrotingsakkoord. Dat gaat gepaard met een honderdtal maatregelen, waaronder een heel aantal fiscale. Voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen was ook sprake van de afschaffing van het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning. Dat is een anomalie in de wetgeving die het gevolg is van de zesde staatshervorming: wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede verblijf heeft recht op een belastingvoordeel, want tweede verblijven zijn een federale materie gebleven. De gezinswoning zit sinds 2014 echter bij de gewesten, waar Vlaanderen en Brussel de woonbonus hebben afgeschaft.

Volgens De Standaard pleitten groenen, socialisten en de CD&V ervoor om die anomalie bij deze begrotingsbesprekingen weg te werken. Dat is er niet van gekomen, zei vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dinsdag op Villa Politica. Zijn kabinet bevestigt dat. "Een aantal partijen ging daar niet mee akkoord", is de uitleg.

Regeringspartijen Groen en Ecolo dienden afgelopen voorjaar al een wetsvoorstel in om vanaf volgend jaar komaf te maken met het fiscale voordeel op de tweede woning, zonder daarbij te raken aan de lopende contracten. De maatregel zou op kruissnelheid 100 miljoen euro kunnen opleveren.

De federale regering sloot dinsdagochtend na nachtelijke onderhandelingen een begrotingsakkoord. Dat gaat gepaard met een honderdtal maatregelen, waaronder een heel aantal fiscale. Voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen was ook sprake van de afschaffing van het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning. Dat is een anomalie in de wetgeving die het gevolg is van de zesde staatshervorming: wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede verblijf heeft recht op een belastingvoordeel, want tweede verblijven zijn een federale materie gebleven. De gezinswoning zit sinds 2014 echter bij de gewesten, waar Vlaanderen en Brussel de woonbonus hebben afgeschaft. Volgens De Standaard pleitten groenen, socialisten en de CD&V ervoor om die anomalie bij deze begrotingsbesprekingen weg te werken. Dat is er niet van gekomen, zei vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dinsdag op Villa Politica. Zijn kabinet bevestigt dat. "Een aantal partijen ging daar niet mee akkoord", is de uitleg. Regeringspartijen Groen en Ecolo dienden afgelopen voorjaar al een wetsvoorstel in om vanaf volgend jaar komaf te maken met het fiscale voordeel op de tweede woning, zonder daarbij te raken aan de lopende contracten. De maatregel zou op kruissnelheid 100 miljoen euro kunnen opleveren.