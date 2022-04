Een regenwaterput kan water leveren voor je toilet, je wasmachine, je kan er je tuin mee sproeien, schoonmaken, enz. Maar hoeveel bespaar je ermee en is het duurzaam?

Gebruikmaken van wat de natuur biedt, is nog altijd een van de beste oplossingen om duurzaam te verbruiken en regenwater is er in overvloed in ons land. De prijs van leidingwater daarentegen blijft maar stijgen. Natuurlijk is regenwater niet bestemd om van te drinken, maar er zijn tal van zaken waarvoor je het wel kan gebruiken: de auto wassen of planten sproeien, zodat je geen drinkwater hoeft te gebruiken. Naar schatting kan tot 60% van het totale waterverbruik van een gezin perfect worden vervangen door regenwater. Alleen al voor het toilet gaat het gemiddeld om 30 liter per persoon per dag. Nog een voordeel: regenwater bevat geen kalk, waardoor toestellen met een verwarmingselement, zoals een wasmachine, langer meegaan. Vaak wordt een betonnen regenwaterput van 5.000 liter aanbevolen, omdat deze de natuurlijke zuurtegraad van regenwater neutraliseert. Maar de gewenste capaciteit bereken je best op basis van de oppervlakte van je dak of daken. Voor je de tank kan plaatsen, moet je grondwerken (laten) uitvoeren. De installatie zelf omvat loodgieterswerk, een filtersysteem, gescheiden regenwater- en stadswaterleidingen, een ge- scheiden afvoer, enz. En vergeet ook niet dat er elektriciteit nodig is om de pomp te laten werken. De installatiekosten variëren sterk, tussen 5.000 en 9.000 euro. Tal van criteria bepalen de prijs: de toegankelijkheid van de locatie, of je zelf de handen uit de mouwen kan steken, de kwaliteit van de apparatuur, het btw-tarief, enz. Bij nieuwbouw is de installatie van een regenwaterput verplicht in Vlaanderen en in Brussel, op enkele uitzonderingen na. In Wallonië geldt die verplichting bij nieuwbouw enkel in bepaalde gemeenten. Sommige gemeenten kennen ook subsidies toe voor de installatie van regenwateropvangsystemen. Deze liggen tussen 250 en 600 euro. De filters moeten geregeld worden gereinigd of om het jaar vervangen (ongeveer 40 euro). En de tank moet om de tien jaar worden schoongemaakt om slib dat zich op de bodem afzet te verwijderen (ongeveer 200 euro). Als gezin van vier bespaar je met een regenwaterput ongeveer 600 euro per jaar op water. De terugverdientijd bedraagt zo'n 10 jaar, afhankelijk van de installatie- en onderhoudskosten. Een regenwaterput levert niet alleen financiële voordelen op. Hij fungeert tegelijk ook als een miniwateropvangbekken, dat bij hevige regenval overstromingen kan tegengaan. En bij droogte kan de regenwaterput als waterreserve dienen. Maar je hoeft niet noodzakelijk enorme bedragen te investeren om regenwater op te vangen. De moderne versie van oma's regenton kost slechts een paar euro in de doe-het-zelfzaak en kan evengoed worden ingezet om de dorst van je planten in de tuin te lessen of er je auto mee te wassen.