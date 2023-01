Een gereviseerd elektronisch toestel kopen bespaart je geld en is milieuvriendelijker. Maar zijn deze producten wel betrouwbaar?

Als je een nieuwe smartphone koopt is het productieproces goed voor bijna de gehele CO²-voetafdruk (95%). Dat vertaalt zich in een gemiddelde uitstoot van 85 kg het eerste gebruiksjaar. Om deze afdruk te verkleinen kan je de levensduur van je toestel proberen te verlengen. Door het te laten herstellen, bijvoorbeeld, al is dat voor slechts 3% van de consumenten een belangrijk argument bij de keuze van een smartphone, blijkt uit een internationale studie van Deloitte, waarbij ook 2.000 Belgische consumenten werden bevraagd.

Het alternatief? Kiezen voor een refurbished toestel, een term die vooral wordt gebruikt voor smartphones, tablets en computers. Het gaat erom toonzaalmodellen en gebruikte of teruggestuurde toestellen die nog onder garantie zijn en in goede staat verkeren, een tweede leven te geven. Professionele computers komen bv. na drie of vier jaar terug in omloop. Refurbishing drukt de digitale afvalberg en als consument pik je een graantje mee omdat je een goed werkend toestel 20 tot 40% goedkoper kan kopen.

Wie staat in voor de revisie? Uiteraard bedrijven die thuis zijn in deze materie. Gespecialiseerde technici reinigen en herstellen het apparaat, klaar voor hergebruik. Let op, refurbished betekent niet 'zoals nieuw'. Er mogen wat krasjes op de behuizing of het scherm zitten, maar die moeten onzichtbaar blijven wanneer het toestel wordt ingeschakeld. En dan is er nog de batterij. "Die vervangen we als de capaciteit onder de 80% is gezakt", leggen ze bij Swappie uit, een Belgisch bedrijf actief in refurbishing. De producten van Swappie worden verkocht met een garantie van 24 maanden. Wettelijk moeten verkopers een garantie van minstens één jaar aanbieden op gereviseerde apparaten.

Consumenten zijn nog niet toe aan duurzaam digitaal gedrag.

Geen vertrouwen. Refur- bishing maakt vandaag maar 15% van de smartphonemarkt uit. "Het gebrek aan vertrouwen in verkopers van gereviseerde toestellen staat duurzaamheid in de weg", zegt Vincent Fosty, verantwoordelijke technologie & media bij Deloitte. "Op milieuvlak stellen we een gedragsparadox vast. Consumenten willen meer duurzaamheid, maar blijken nog niet toe aan duurzaam digitaal gedrag."

Waar vind je gereviseerde toestellen? Jammer genoeg zaaien sommige verkopers verwarring door de term refurbished ook te gebruiken bij de verkoop van tweedehands apparaten die niet werden gereviseerd, aldus Test-Aankoop. En het is moeilijk om de weg te vinden naar platforms die refurbished smartphones verkopen. Maar volgens de consumentenorganisatie vind je goede refurbished toestellen bij Renewd, verkocht via Coolblue, en bij Swappie. Retailers zoals Vanden Borre, Mediamarkt, Krëfel, Fnac, bol.com... (en andere) scoren ook goed voor wat betreft de verkoop van gereviseerde apparaten.

