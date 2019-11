De stroom- en gasfactuur houdt de Vlaming bezig. Dat blijkt opnieuw uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Eén gezin op de vijf wisselde dit jaar al van energieleverancier: een absoluut record.

Tijdens de eerste negen maanden van 2019 wisselde 20,50 procent van de gezinnen in Vlaanderen van elektriciteitsleverancier, en 22,59 procent van aardgasleverancier. Nooit wisselden meer gezinnen van leverancier, ook al is het jaar nog niet helemaal voorbij. Ook bij de kmo's is de bedrijvigheid groot, al sneuvelden geen records.

Mensen zijn duidelijk bezig met hun energiefactuur. "Het is een goede zaak dat veel gezinnen wisselen van leverancier. Het is een thema waar aandacht voor is, en er wordt steeds op gehamerd dat je geld kunt besparen door te wisselen", aldus algemeen directeur van de Vreg, Pieterjan Renier.

In het bijzonder de hoge facturen zetten veel consumenten aan om te vergelijken en te wisselen. Gezinnen gaan ervan uit dat ze door te veranderen van leverancier gemiddeld 137 euro per jaar kunnen besparen, zowel op hun stroom- als hun gasfactuur. In realiteit ligt het besparingspotentieel nog hoger: in september kon een gezin 165 euro besparen door over te stappen naar het goedkoopste elektriciteitsaanbod op de markt, en 331 euro door te kiezen voor de goedkoopste aardgasleverancier.

Opvallend: ruim vier op de tien consumenten gaan ervan uit dat de energieprijzen zijn gestegen. Dat is een verkeerde perceptie. Tussen juli 2018 en juni 2019 zijn de stroom- en gasprijzen gedaald. Slechts een kleine minderheid heeft het bij het rechte eind. "De verwarring is begrijpelijk. Eind 2018 was er een piek in de prijzen, en de mensen onthouden dat", aldus directeur marktwerking bij de Vreg Dirk Van Evercooren.

Niet alleen de prijs zet consumenten aan om een nieuwe leverancier te zoeken. Steeds meer mensen willen groene stroom. Ook al schakelen ze over naar een groen contract, toch worden veel vraagtekens geplaatst bij die groene stroom. Eén op de vier heeft er geen vertrouwen in dat hun groene stroom effectief ook groen is.

Er bestaat ook nog steeds een grote groep van consumenten die geen ambities hebben om van leverancier te wisselen. Een derde van de Vlaamse huishoudens is nog nooit veranderd van stroomleverancier, en zit dus nog steeds bij hun eerste leverancier. Voor aardgas gaat het zelfs om vier huishoudens op de tien. Vooral jongeren en alleenstaanden stappen moeilijk over. Ze wisselen niet omdat ze zich goed voelen bij hun leverancier of omdat ze - onterecht - vrezen dat een overstap te veel rompslomp met zich meebrengt.