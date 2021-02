De Belg heeft het afgelopen jaar massaal met zijn bankkaart of met de app betaald in plaats van met cash. 2020 was met 1,65 miljard transacties een recordjaar voor elektronische betalingen, zegt Bancontact Payconiq Company. Het gaat om een toename met 10 procent tegenover het jaar voordien. Het aantal cash-afhalingen lag dan weer een derde lager, op 67 miljoen afhalingen. Als verklaring wordt verwezen naar de coronapandemie.

Het aandeel van contactloos betalen neemt nog altijd toe en was in 2020 goed voor 42 procent van alle betalingen met een bankkaart. In totaal gaat het om 442 miljoen transacties, bijna een verdrievoudiging op een jaar tijd. Bij meer dan acht op de tien bankkaarten die in omloop zijn, kan men contactloos betalen.

Mobiel betalen met de app van Payconiq by Bancontact (of de bancaire app) gebeurde vorig jaar 125 miljoen keer. Dat is 88 procent meer dan in 2019. Voor online-aankopen heeft de app een marktaandeel van 68 procent. Het gebruik van de bankkaart met kaartlezer voor aankopen op het internet, neemt dus gestaag af. Bancontact verwacht zelfs dat kaartlezers "binnenkort een relict uit het verleden zullen zijn".

"Het ziet er naar uit dat de coronacrisis haast een aardverschuiving heeft veroorzaakt in ons betaalgedrag: minder cash, meer contactloos met de kaart of onze smartphone. En je kan sinds 2020 contactloos met Bancontact betalen via een slimme ring, horloge, armband of sleutelhanger", aldus het bedrijf dat betaaloplossingen aanbiedt. Maar dit is geen reden om stil te blijven staan, klinkt het nog. Zo wil Bancontact blijven innoveren. Eén voorbeeld daarvan is het opslaan van de betaalkaart in de app van een handelaar, zodat achteraf slechts een eenmalige bevestiging nodig is.

Bancontact heeft ook een nieuw logo, dat al zichtbaar is in de app maar op termijn zal verschijnen op bankkaarten, betaalterminals en alle kanalen waar je met Bancontact kan betalen.

