Hoe schenk je best? Wat kan je afspreken met je erfgenamen? Hoeveel heb je nodig om met een gerust hart op pensioen te gaan? Op zaterdag 25 september organiseerde Plus Magazine voor de tweede keer een 'Recht & Gelddag', met als centraal thema 'jouw vermogen'.

Ongeveer 200 deelnemers kwamen naar De Montil in Affligem en luisterden geboeid naar de tips van de experten over de opbouw, bescherming, en het doorgeven van het vermogen aan de volgende generatie. Wij delen een aantal tips met jullie.

Aandachtspunten als je schenkt

Eric Spruyt, erenotaris en professor aan de KUL en Fiscale Hogeschool © G.F./Leyla Hesna

Erenotaris en professor aan de KUL en Fiscale Hogeschool, Eric Spruyt, beet de spits af met een uiteenzetting over wat hij het paradepaardje van de successieplanning noemt: de schenking. Daar kan je boeken over schrijven, maar we onthouden een paar belangrijke zaken. Om te beginnen: je kan niet zomaar alles wat iemand geeft een 'schenking' noemen in de juridische zin. De schenking is immers een contract. De schenker moet willen geven, maar de begiftigde moet evenzeer aanvaarden! Dat laatste wordt wel eens vergeten... wat zo zijn gevolgen kan hebben! Verder is een schenking onherroepelijk, behalve tussen echtgenoten. Dus geef gerust aan jouw echtgeno(o)t(e), je kan het altijd terugvragen. Schenkingen van roerende goederen (geld, juwelen,...) zijn fiscaal voordelig. Maar ook onroerend goed schenken komt fiscaal goedkoper uit dan nalaten na je overlijden. En heel belangrijk: schenk je als koppel een goed uit je huwgemeenschap, dan schenk je eigenlijk allebei de helft, wat de belasting meteen naar beneden haalt. Let wel: breng je nog gauw een eigen goed in de huwgemeenschap om het bedrag te kunnen delen, dan zal de fiscus daar een stokje voor steken. Eric Spruyt gaf ons op dit vlak een primeur mee: Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) zou aanvaarden dat 2 jaar voldoende zijn tussen inbreng in de gemeenschap en de schenking...

Goed leven na pensioen

Franky Stevens, actuaris bij HR bedrijf Mercer © G.F./Leyla Hesna

Franky Stevens, actuaris bij HR bedrijf Mercer, had het over 'goed leven na pensionering'. Je kan dat financieel bekijken (hoe zorg ik ervoor dat ik toekom, ermee rekening houdend dat ik wel eens 100 jaar zou kunnen worden...), maar ook vanuit het mentaal welzijn. Als actuaris bracht hij een aantal cijfers, zoals: als vrouw heb je ongeveer evenveel kans dat je 98 jaar wordt, dan dat je overlijdt voor je 70ste. Om maar te zeggen... niemand heeft een glazen bol. Het is wel belangrijk dat je stilstaat bij je eigen verwachtingen. Franky Stevens gaf een paar belangrijke tips: stel vooraf een pensioenplan op: welke inkomsten zal je hebben en welke uitgaven verwacht je, zijn er posten waarop je kan besparen (wil je blijven wonen in je grote huis?),... Hou er rekening mee dat de opbrengst van pensioensparen of een groepsverzekering wel een welkom extra kan zijn, maar vaak ontoereikend is als echte 'pensioenpijler'.

Je geld goed beleggen

Danny Reweghs, directeur Strategie van Trends Inside-Beleggen © G.F./Leyla Hesna

We horen het bijna dagelijks: geld op een spaarboekje brengt niets meer op. Meer nog: de spaarder spaart zich arm! Wat kan je dan doen? Beleggen. Maar hoe begin je daaraan. Danny Reweghs, directeur Strategie van Trends Inside-Beleggen gaf een paar tips voor beginnende beleggers, die nog niet kunnen spreiden (wat uiterst belangrijk is voor beleggers). Koop eerst holdings. En voor iedereen: koop gespreid in de tijd! Het is zelden of nooit een ideaal moment, maar het is meestal wel een goed moment. En een dooddoener, maar cruciaal: schakel je emoties uit. En wil je investeren in vastgoed, dan hoeven dit niet altijd bakstenen te zijn. Je kan ook beleggen in papieren vastgoed. Wees sowieso waakzaam bij een belegging in buitenlands vastgoed. Laat je daarbij goed adviseren.

De toekomst van onze pensioenen

Advocate en pensioenexperte Lut Sommerijns © G.F./Leyla Hesna

Op de vraag "Hoe gaat de toekomst van onze pensioenen eruit zien?" was het antwoord van advocate en pensioenexperte Lut Sommerijns meteen duidelijk: "dat weet ik niet". Intussen zijn we aan de zoveelste pensioenhervorming toe, waarvan minister Karine Lalieux onlangs de krijtlijnen voorstelde. Er zijn grote verschillen tussen de stelsels: dat van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Hoe zit het met de 1500 euro minimumpensioen? Dat is een nettobedrag, maar hoeveel jaar moet je daarvoor effectief gewerkt hebben? En wat is 'effectief', is dat ook deeltijds werk? Veel werknemers hebben naast hun wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen, maar dat is heel ongelijk verdeeld. In 2017 genoot 1% van de gepensioneerden 20% van het totaal bedrag van de betaalde aanvullende pensioenen. De boodschap van Lut Sommerijns was: we staan voor een grote uitdaging. Er is in elk geval een groot debat nodig, over de generaties heen.

Een erfovereenkomst kan rust brengen in families

Meester Kevin Desmet © G.F./Leyla Hesna

Meester Kevin Desmet lichtte de 'erfovereenkomst' toe. Dit is nieuw sinds 2018. Voordien kon je geen afspraken maken over een erfenis die nog niet was opengevallen. Nu kan je wel bepaalde dingen afspreken met je familie. Je kan nog altijd niet op voorhand je erfenis verdelen, maar je kan wel afspreken dat één kind meer geschonken krijgt en dat een ander kind niet zijn reservatair deel zal terugeisen, bijvoorbeeld. De erfovereenkomst laat toe dat je afwijkt van de mathematische gelijkheid tussen de kinderen. Zo'n erfovereenkomst wordt bij de notaris gemaakt.

