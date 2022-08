Wat als je hotelkamer helemaal niet overeenkwam met de info bij de boeking? Of wat als je vlucht last-minute werd geannuleerd? Kwam je niet tot een oplossing met het hotel, vliegtuigmaatschappij of reisorganisator? Dan neem je best contact op met een bemiddelingsdienst.

Welke stappen moet ik volgen om mijn geschil op te lossen?

Stap 1: Verzamel bewijsmateriaal

Als je een probleem hebt tijdens je vakantie, dan verzamel je best eerst zoveel mogelijk materiaal waarmee je jouw probleem kunt aantonen. Wat stond er in het boekingscontract of op de website? Welke informatie heb je per e-mail (of per sms) gekregen? Neem als het kan ook foto's (bijvoorbeeld van de niet zo fraaie hotelkamer).

Stap 2: Probeer altijd eerst het geschil onderling op te lossen

De snelste en makkelijkste oplossing is proberen om het probleem rechtstreeks op te lossen met het hotel, de vliegtuigmaatschappij of het reisbureau. Lukt dat, dan ben je meteen gerustgesteld en sleept het geschil niet langer aan.

Stap 3: Lukt dat niet, meld het dan en ga op zoek naar een bemiddelingsdienst

Als je geen gehoor vindt en het probleem niet opgelost raakt, dan kan je dit best melden bij het meldpunt van de FOD Economie. De Economische Inspectie van de FOD Economie kan jouw melding bekijken en eventueel een onderzoek openen naar de reisorganisator.

Daarnaast neem je ook zo snel mogelijk contact op met een bemiddelingsdienst die kan proberen om jouw geschil op te lossen.

Welke bemiddelingsdienst het beste geschikt is voor jouw geschil hangt af van je specifieke situatie. We gidsen je in de juiste richting.

Stap 4: Kom je ook met de hulp van een bemiddelingsdienst niet tot een oplossing, dan kan je nog steeds gerechtelijke stappen ondernemen

Is de vliegtuigmaatschappij, touroperator of hoteluitbater niet bereid om tot een minnelijke oplossing te komen, zelfs niet via een bemiddelingsdienst, dan kan je nog naar het gerecht stappen. Let wel: bemiddelingsdiensten zijn gratis of kosten niet zo veel, maar de kosten van een gerechtelijke procedure kunnen snel oplopen. Informeer je daarom goed, bijvoorbeeld via een justitiehuis.

Bron: FOD Economie

Als je een probleem hebt tijdens je vakantie, dan verzamel je best eerst zoveel mogelijk materiaal waarmee je jouw probleem kunt aantonen. Wat stond er in het boekingscontract of op de website? Welke informatie heb je per e-mail (of per sms) gekregen? Neem als het kan ook foto's (bijvoorbeeld van de niet zo fraaie hotelkamer).De snelste en makkelijkste oplossing is proberen om het probleem rechtstreeks op te lossen met het hotel, de vliegtuigmaatschappij of het reisbureau. Lukt dat, dan ben je meteen gerustgesteld en sleept het geschil niet langer aan.Als je geen gehoor vindt en het probleem niet opgelost raakt, dan kan je dit best melden bij het meldpunt van de FOD Economie. De Economische Inspectie van de FOD Economie kan jouw melding bekijken en eventueel een onderzoek openen naar de reisorganisator.Daarnaast neem je ook zo snel mogelijk contact op met een bemiddelingsdienst die kan proberen om jouw geschil op te lossen.Welke bemiddelingsdienst het beste geschikt is voor jouw geschil hangt af van je specifieke situatie. We gidsen je in de juiste richting.Is de vliegtuigmaatschappij, touroperator of hoteluitbater niet bereid om tot een minnelijke oplossing te komen, zelfs niet via een bemiddelingsdienst, dan kan je nog naar het gerecht stappen. Let wel: bemiddelingsdiensten zijn gratis of kosten niet zo veel, maar de kosten van een gerechtelijke procedure kunnen snel oplopen. Informeer je daarom goed, bijvoorbeeld via een justitiehuis.Bron: FOD Economie