Als je een uitkering krijgt zal die meestal dalen als je gaat samenwonen. Dat is niet meer zo voor wie een integratietegemoetkoming krijgt.

Personen met een handicap kunnen een integratietegemoetkoming krijgen. Sinds 1 januari 2021 wordt geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner om het bedrag van deze tegemoetkoming te bepalen. Dat was vroeger wel het geval, vandaar dat dit 'de prijs van de liefde' werd genoemd. Er bestonden wel al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt 'de prijs van de liefde' helemaal afgeschaft. Let wel: er wordt enkel geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner voor de integratietegemoetkoming. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt dat nog wel.

Kreeg je vroeger helemaal geen integratietegemoetkoming omdat de inkomsten van je partner te hoog waren, dan moet je een nieuwe aanvraag doen via My Handicap. Als je die aanvraag doet voor 30 juni 2021, worden je rechten retroactief vastgesteld. Doe je de aanvraag pas later, dan zal je recht ingaan vanaf de maand na je aanvraag.

Krijg je al een integratietegemoetkoming, maar denk je dat die nu hoger zal zijn, dan moet je geen nieuwe aanvraag doen. Het bedrag wordt herbekeken. De FOD Sociale Zekerheid laat weten dat de eerste herzieningen vanaf april 2021 opgestart zullen worden.Je recht wordt vanaf januari 2021 berekend, maar het kan tot september duren voor je de eventuele (retroactieve) verhoging van je tegemoetkoming gestort krijgt.

Meer info vind je op https://handicap.belgium.be

Personen met een handicap kunnen een integratietegemoetkoming krijgen. Sinds 1 januari 2021 wordt geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner om het bedrag van deze tegemoetkoming te bepalen. Dat was vroeger wel het geval, vandaar dat dit 'de prijs van de liefde' werd genoemd. Er bestonden wel al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt 'de prijs van de liefde' helemaal afgeschaft. Let wel: er wordt enkel geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner voor de integratietegemoetkoming. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt dat nog wel.Kreeg je vroeger helemaal geen integratietegemoetkoming omdat de inkomsten van je partner te hoog waren, dan moet je een nieuwe aanvraag doen via My Handicap. Als je die aanvraag doet voor 30 juni 2021, worden je rechten retroactief vastgesteld. Doe je de aanvraag pas later, dan zal je recht ingaan vanaf de maand na je aanvraag.Krijg je al een integratietegemoetkoming, maar denk je dat die nu hoger zal zijn, dan moet je geen nieuwe aanvraag doen. Het bedrag wordt herbekeken. De FOD Sociale Zekerheid laat weten dat de eerste herzieningen vanaf april 2021 opgestart zullen worden.Je recht wordt vanaf januari 2021 berekend, maar het kan tot september duren voor je de eventuele (retroactieve) verhoging van je tegemoetkoming gestort krijgt.Meer info vind je op https://handicap.belgium.be