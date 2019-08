Wilt u een thuisbatterij plaatsen? Dan kunt u daar een premie voor krijgen. Deze maatregel stimuleert personen om zelf de lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verbruiken en zo de impact van decentrale productie-installaties op het net te verminderen.

Wat is een thuisbatterij ?

De thuisbatterij slaat de energie van 's avonds en de zonne-energie van overdag op. Wanneer de zonnepanelen dan niet veel opleveren omdat het bewolkt of avond is, springt de thuisbatterij in en voorziet je woning of bedrijf van de opgeslagen energie. Daarnaast kan een thuisbatterij tijdens daluren goedkopere energie van het elektriciteitsnet opslaan om later terug te gebruiken. Zo geniet je ook tijdens de piekuren van opgeslagen energie aan daltarief.

Een premie voor een thuisbatterij

Sinds 1 augustus 2019 kunt u een premie aanvragen voor een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie. Alleen maar personen (en niet organisaties of vennootschappen) kunnen de premie krijgen. Om in aanmerking te komen voor een premie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden :

Het batterijsysteem moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest

Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur.

Het batterijsysteem is geen loodbatterij met waternavulmogelijkheid, want dit type van batterijen komt niet in aanmerking voor een premie.

Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie (bv. fotovoltaïsche zonnepanelen) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of van een PV-installatie met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten. LET OP: als u op dit moment nog niet over een digitale meter beschikt en in het kader van deze premie-aanvraag een digitale meter op aanvraag laat plaatsen, dan kan er enige tijd overgaan tussen de aanvraag en de effectieve plaatsing. U kunt een digitale meter online aanvragen.

Het nettarief waarmee de distributienettarieven worden aangerekend, mag niet afgerekend worden via het 'prosumententarief'. In het nieuwe nettarief worden de distributienetkosten berekend op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. De andere onderdelen van je elektriciteitsfactuur blijven dus wel nog terugdraaien.

Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen (Algemeen reglement op elektrische installaties - huishoudelijke installaties). Op het keuringsbewijs staan: het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.

Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken.

Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.

Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.

De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 250 € per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.

Als het om een aankoop gaat, komen de volgende kosten in aanmerking:

de aankoopprijs van het batterijsysteem, inclusief btw

de installatie- en plaatsingskosten van het batterijsysteem;

de kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en als een batterijsysteem, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.

In het geval van leasing zijn de investeringskosten de totale leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract.

Als u een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen. Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 300 euro.

Bron : www.vlaanderen.be