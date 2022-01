Mede-eigenaar worden, betekent dat je delen van een gebouw gemeenschappelijk hebt met andere eigenaars en die ook samen beheert. Wat moet je weten voor je de compromis voor zo'n mede-eigendom tekent? Na de recentste aanpassingen aan de wet op de mede-eigendom, van kracht sinds september 2021, publiceren de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat een geüpdatete versie van de 'Praktische gids voor mede-eigenaars'.

Een eigen woning kopen is de droom van vele Belgen. Vaak wordt die gerealiseerd via de aankoop van een appartement, in mede-eigendom dus. België telde in 2020 meer dan 1.498.000 wooneenheden in appartementsgebouwen met meer dan 4 miljoen bewoners. Met de verstedelijking zal het aantal woningen in mede-eigendom de komende jaren nog fors stijgen.

Rechten en plichten

Met een flat word je niet alleen eigenaar van je eigen woning, je wordt ook lid van een gemeenschap. Een gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling, zeker, maar het leven in een mede-eigendom (met andere bewoners of eigenaars, handelszaken of kantoren) is niet altijd eenvoudig. Een gebouw beheren met mensen voor wie je niet gekozen hebt, kan een bron van conflicten zijn. De kosten en de noodzaak van bepaalde werken zijn niet altijd makkelijk in te schatten. Reglementeringen en normen allerhande bemoeilijken de zaak nog, boven op de vragen over duurzaamheid en energiebesparing. Als mede-eigenaars zich engageren en op de hoogte zijn van bepaalde regels kunnen echter al veel problemen vermeden worden.

De Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) hebben een praktische gidssamengesteld om (toekomstige) mede-eigenaars te helpen hun rechten en plichten beter te begrijpen. De gids met eerstelijnsinformatie kreeg een update na de recentste wijziging van de wet op de mede-eigendom, van kracht sinds september 2021. Hij is uitgewerkt in samenspraak met het Nationaal Syndicaat van Eigenaars en Mede-eigenaars en geeft een antwoord op heel verscheiden vragen. Wat moet je weten voor je in een mede-eigendom stapt? Is een reglement van interne orde verplicht? Wat moet je doen als je het niet eens bent met de beslissingen van de algemene vergadering? Hoe beperk je de gezamenlijke uitgaven? Hoe worden werken aan de gemeenschappelijke delen gefinancierd? Je vindt in de brochure informatie, advies en tips.

De brochure kan worden gedownload via de website van Fednot www.notaris.be of die van de Koning Boudewijnstichting. Het is ook mogelijk een gratis papieren versie van de brochure aan te vragen via www.kbs-frb.be.

