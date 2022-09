Een vaarbrevet halen voor de pleziervaart op de Noordzee? Dit is wat je vandaag moet weten over de tarieven, de duidelijkere wetgeving en de nieuwe regels.

Hoeveel recreatievaarders zijn er op de Noordzee? Hun aantal is in een paar jaar gestegen van 25.800 naar 29.000 in 2021. Maar in vergelijking met onze noorderburen is er nog heel veel groeimarge. In Nederland zijn er verhoudingsgewijs 20 keer meer recreatievaarders! Drie redenen. Er is het sportieve succes van onze Belgische watersportkampioenen: Evi Van Acker, Emma Plasschaert, Isaura Maenhout, Anouk Geurts... Er is de geleidelijke hervorming van het pleziervaartreglement (zie verder). En er is de democratisering van de pleziervaart. De prijs voor het registreren van een pleziervaartuig werd voor iedereen verlaagd. De retributie zakte van 150 naar 53 euro, en zelfs 32 euro voor kleine boten. Clubs zijn voor hun oudere vaartuigen zelfs volledig vrijgesteld van dit inschrijvingsgeld. Bovendien vallen begeleidingsboten van clubs niet langer onder de noemer beroepsmatig gebruik. Hierdoor vervallen voor de clubs de keuringskosten, die oplopen tot minstens 400 euro per boot. De maatregelen zijn bedoeld om meer mensen de kans te geven in clubverband te leren zeilen. Maar wil je zelf een boot kopen, dan vergt dit nog altijd een stevige investering. Voor een nieuwe motorboot van 5,50 m ligt de vraagprijs rond 28.000 euro. Voor een boot van 10 m is dit 35.000 euro. Voor een zeilboot van 35 voet tel je gemiddeld 140.000 euro neer, tegen 19.000 euro voor een nieuwe instapzeilboot van 6,5 m. Deze prijzen zijn uiteraard indicatief. Net zoals bij auto's zijn er basis- en luxemodellen. Tweedehandsvaartuigen kosten 20 tot 30% minder. Naast de aankoop van de boot, komen er nog enkele honderden euro's per jaar bij voor onderhoud, verzekering, ligplaats, enz. De regels voor het verkrijgen van een vaarbrevet werden op 1 juli 2021 aangepast. Er werd een cursus met modules ingevoerd, zodat elke recreatieve zeiler stap voor stap de nodige vaardigheden kan verwerven. Daarnaast is er nu ook een praktijkexamen, waarbij je wordt getest op bepaalde vaardigheden en praktische kennis. Bij het kabinet van de minister voor de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, luidt het dat pleziervaarders nu beter voorbereid zijn voor ze het water op gaan. Dit is nuttig wanneer je bedenkt dat de Belgische Noordzee een van de drukste vaartroutes ter wereld is. Dat praktijkexamen kan je afleggen in 33 centra. Maar je kan jouw attest ook nog verkrijgen wanneer je kan aantonen dat je al over voldoende ervaring beschikt. Verder werd de versnipperde wetgeving in een enkel Koninklijk Besluit samengebracht. De verschillende regels en procedures zijn vereenvoudigd, gemoderniseerd en het proces gedigitaliseerd. Parallel daarmee zal er ook een app voor de pleziervaart worden gelanceerd.