Het wetsontwerp van Bacquelaine is volgens de Raad van State strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De instelling valt onder meer over het feit dat de manier waarop een functie in de overheids- en de privésector als zwaar wordt erkend, verschilt van de procedure bij een zelfstandige.

Ook het verschil dat gemaakt wordt tussen beroepen met een "belasting van mentale of emotionele aard" en andere beroepen, kan botsen met het gelijkheidsbeginsel.