De jaarlijkse updates van de aanvullende pensioenrekeningen voor 2021 zijn aangegeven in de databank aanvullende pensioenen. Dat betekent dat individuele burgers op mypension.be hun nieuwe rekeningstanden kunnen zien. Vanaf dit jaar betekent dat echter ook dat op Pensionstat.be geactualiseerde statistieken beschikbaar zijn.

De nieuwe gegevens tonen aan dat 4,04 miljoen mensen een dossier hebben in mypension.be/mijn aanvullend pensioen, vergeleken met 3,94 miljoen mensen in 2020. Dat is een stijging van 2,4%.

Verder zien we dat er ruim 3,7% meer rekeningen zijn dan vorig jaar (8,03 miljoen in 2021 tegen 7,74 miljoen in 2020). De som van alle pensioenreserves is dan weer opgelopen tot 95,9 miljard euro, terwijl dat in 2020 nog 91,7 miljard euro was (een stijging van bijna 4,6%).

Onderstaand filmpje geeft meer uitleg over het aanvullend pensioen.

Ook dit jaar heeft Sigedis het jaarlijkse bericht gestuurd naar alle aangeslotenen over hun persoonlijk aanvullend pensioendossier via eBox en mypension.be. Mensen die hun e-mailadres hebben geregistreerd in eBox of mypension.be, krijgen dan nog een bericht van deze update op hun persoonlijk e-mailadres.

Statistische gegevens

Op PensionStat.be worden de globale cijfers over aanvullende pensioenen elk jaar geüpdatet. Ons online platform brengt het Belgische aanvullende pensioenlandschap in kaart en je kan er terecht voor meer details over bovenvermelde cijfers. De belangrijkste nieuwigheid, naast de geactualiseerde cijfers, zijn de grafieken met evoluties over de laatste vier jaren. Zij tonen een gestage toename van het aantal mensen met een aanvullend pensioen.

