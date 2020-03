Heel veel Belgen doen aan pensioensparen. Wat gebeurt er met je spaarpot in coronatijden? Wat als je vlak voor je pensioen staat?

Pensioensparen vormt de derde pensioenpijler (eerste pijler: je wettelijk pensioen, tweede pijler je - eventueel - aanvullend pensioen via je werkgever). Het is een vorm van sparen die fiscaal gestimuleerd wordt. Je spaart jaarlijks een maximumbedrag en de fiscus betaalt jou daarvan een stuk terug. Je kan op twee manieren aan pensioensparen doen: via je bank (pensioenspaarfondsen - dus eigenlijk een belegging) of via een verzekeraar (pensioenspaarverzekering). In het verleden was de opbrengst over de totale spaarperiode hoger als je gekozen had voor de formule via de bank.

Vandaag krijgt het pensioensparen via de bank flinke klappen, want je opbrengst hangt samen met de beurs. Veel pensioenspaarders zijn dan ook ongerust en hebben een aantal vragen.

1. Als ik mijn pensioenspaarkapitaal opneem, verlies ik dan niet veel geld?

Het antwoord van Febelfin op deze vraag is: Doordat de beurzen het momenteel minder goed doen, zal dat dus waarschijnlijk een negatieve impact hebben op jouw pensioenfonds. Maar je bent niet verplicht om je pensioenfonds onmiddellijk op te nemen als je 65 bent. Je kan het dus gerust nog even laten staan en later opnemen wanneer de beurs weer betere tijden zal kennen.

2. Kan ik ervoor kiezen om dit jaar geen bijdrage pensioensparen te betalen?

Dat kan zeker. Je bent absoluut niet verplicht om elk jaar te storten. Je kan er ook voor kiezen om een lager bedrag te storten dan het maximumbedrag. Dat maximumbedrag is voor 2020 990 euro (30% belastingvermindering) of 1.270 euro (belastingvermindering van 25%).

3. Kan ik overschakelen naar een pensioenspaarverzekering?

Het kan, maar het is niet aan te raden. Want je gaat er veel belastingen op betalen. De fiscus ziet dit als een 'afkoop' en heft 33% belasting. Beter is je geld in het fonds te laten staan en een verzekeringscontract te openen. Maar om op het einde van de rit van het meest gunstige fiscale regime te genieten dient elk contract minstens 10 jaar te bestaan. (Bron: www.abcverzekering.be)

