De Belg kiest dit jaar minder voor de auto (-5 procentpunt) en minder voor extra vakantiedagen als extralegale voordelen (-1,8 procentpunt). Pensioensparen blijft de populairste optie binnen een cafetariaplan, goed voor ruim een kwart (27,1%) van de keuzes.

Via een cafetariaplan kunnen werknemers hun loonpakket nauwer laten aansluiten bij hun eigen noden. Ze kunnen zelf kiezen of en hoe ze in het cafetariaplan instappen. Een cafetariaplan is bovendien budgetneutraal.

Wie van zijn werkgever de kans krijgt om zelf enkele extralegale voordelen te kiezen via een cafetariaplan, opteert het vaakst voor pensioensparen (28,6%). Ook kiezen veel werknemers (11,4%) voor een extra appeltje voor de dorst via warranten (aandelenopties). Opvallende dalers dit jaar zijn dan weer de wagen en extra vakantiedagen. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de cafetariaplannen van 10.000 Belgen. 'We zien de effecten van de hoge inflatie én het feit dat thuiswerk het nieuwe normaal is geworden', aldus Acerta.

Pensioensparen extralegaal voordeel nummer één

De inflatie scheert dit jaar hoge toppen en ook de energiecrisis deed de Belg het voorbije jaar meer dan ooit stilstaan bij de stijgende levensduurte. Wie de mogelijkheid krijgt van zijn werkgever om zelf een deel van het loon samen te stellen, kiest daarom vaak voor een financieel appeltje voor de dorst. Meer dan een kwart (28,6%) van de werkende Belgen met een cafetariaplan doet aan pensioensparen via de werkgever. Dat is weliswaar iets minder dan de 31,5% van vorig jaar, maar dat was toen een recordresultaat.

Naast pensioensparen, nemen ook warranten een hoge vlucht dit jaar. De interesse in warranten herstelde zich van de dip van 7% in 2022 naar 11,4% in 2023.

Ellen Roelants, experte verloning bij Acerta Consult: 'De Belg is een spaarder en pensioensparen is daarvan een interessante formule. Door de exponentieel toegenomen levensduurte dit jaar, zijn werknemers er zich meer dan ooit van bewust dat ze wat geld opzij moeten zetten voor hun latere leven.'

Het thuiswerk-effect

Ook het thuiswerk-effect laat zich voelen binnen de cafetariaplannen. Multimedia hebben de laatste jaren een vaste plaats verworven binnen de extralegale voordelen en blijven erg populair. 13,5% van de Belgen heeft een zelfgekozen telefoon van het werk en 15,6% een zelfgekozen pc.

Tezelfdertijd zorgt het hybride werken ervoor dat er al twee jaar op rij minder werknemers extra vakantiedagen kopen. Goed één op de tien Belgen (10,7%) koopt via een cafetariaplan extra verlof bij. En doordat we steeds meer tijd in ons thuiskantoor doorbrengen, kiezen ook minder werknemers voor mobiliteitsoplossingen (8,8% ten opzichte van 12,4% vorig jaar), zo blijkt. De fiets wint weliswaar aan belang (van 4% naar 5,3%), maar de wagen verliest terrein binnen de cafetariaplannen (van 8,4% in 2022 naar 3,5% in 2023).

Ellen Roelants: 'Telewerk zorgt ervoor dat werknemers minder behoefte hebben aan vakantie, omdat ze in hun thuiskantoor hun work-lifebalans beter kunnen bewaken.

Mobiliteitsoplossingen zijn hoogstwaarschijnlijk populairder dan de cijfers laten uitschijnen. Mobiliteitskeuzes worden immers meestal meteen voor een aantal jaren gemaakt. Wie bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar daarvoor in een fietslease of wagenlease is gestapt, doet dat dit jaar niet nog eens.'

