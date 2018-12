Pensioenspaarverzekering klopt de fondsen

Ongeveer 2,5 miljoen Belgen doet aan pensioensparen, laat Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, weten. Iets meer dan de helft kiest voor een pensioenspaarverzekering met een vaste rente (tak 21). Deze formule leverde over de laatste tien jaar een gemiddeld rendement op van 3,5 % zonder het risico dat de waarde van het opgebouwde tegoed erop achteruitgaat. De meeste pensioenspaarders met een pensioenspaarverzekering tref je aan in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar. In de pensioenspaarverzekeringen doen proportioneel ongeveer evenveel mannen als vrouwen aan pensioensparen. De gemiddelde storting is gestegen tot 745 euro, terwijl ongeveer de helft van de pensioenspaarders de maximaal aftrekbare premie storten. Die bedroeg 940 euro in 2017. Sinds 2018 kan je kiezen: ofwel stort je maximaal 960 euro en krijg je 30% belastingvermindering, ofwel stort je 1230 euro en krijg je 25% belastingvermindering.

Twee soorten verzekering

Neem je een pensioenspaarverzekering, dan kan je kiezen uit 2 soorten verzekeringscontracten:

- ofwel krijg je minstens recht op een vaste jaarlijkse rente op al jouw stortingen. Dit is een tak 21-contract.

- ofwel garandeert de verzekeraar je geen vaste jaarlijkse rente, maar krijg je wel de opbrengst van de beleggingen die de verzekeraar met jouw geld doet. Dit is een tak 23-contract. Het houdt risico's in want het kan op lange termijn heel wat meer maar ook heel wat minder opbrengen dan een tak 21-contract

De meeste pensioenspaarverzekeringen zijn tak 21-contracten.

Gewaarborgde intrest en winstdeelname

De einddatum van het contract ligt vast. Dat is meestal jouw 65ste verjaardag. Ook de minimumintrest ligt vooraf vast. Als de verzekeringsmaatschappij voldoende winst maakt, kan ze je daar een deel van geven onder vorm van een winstdeelname. Je krijgt dus op de einddatum jouw stortingen terug, met daar bovenop de gewaarborgde minimumintrest en een eventuele winstdeelname.

Waarborg

Voor een pensioenspaarverzekering in de vorm van een tak-21 contract, geldt een waarborg door het Garantiefonds. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt, althans tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al jouw tak-21 contracten samen. Die waarborg geldt niet als je kiest voor een pensioenspaarfonds bij de bank.

Overschakelen?

Gezien de huidige trend, waarbij de verzekeringsformule beter rendeert dan de fondsen, zou je je kunnen afvragen of je niet beter overstapt naar een verzekeringsformule. Maar je opgebouwde kapitaal in een fonds overhevelen naar een verzekering is niet mogelijk. Als je koos voor een pensioenspaarfonds kan je wel overstappen naar een ander fonds (binnen dezelfde bank of niet), bijvoorbeeld omdat je op een bepaalde leeftijd wat defensiever wil beleggen.