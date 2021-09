De Pensioenpunten van de Pensioendienst zullen geleidelijk en in alle veiligheid heropstarten. Nieuw is dat alle Pensioenpunten, ook die in de gemeenten, voortaan enkel op afspraak werken.

Vanaf 6 september zijn de Pensioenpunten van de Federale Pensioendiensten terug open, maar wel enkel op afspraak. Dat is het geval voor de interne Pensioenpunten in de Zuidertoren in Brussel, waar de Federale Pensioendienst gevestigd is, maar ook voor de externe Pensioenpunten in de gemeenten. Je kan daarvoor bellen op de gratis Pensioenlijn, op het nummer 1765. Zo kunnen de pensioenconsulenten je dossier al voorbereiden.

Het is ook mogelijk dat jouw vraag telefonisch al beantwoord kan worden (hou je Rijksregisternummer bij de hand) en dan hoef je je niet te verplaatsen. Is dat wel het geval, dan kan je via 1765 een afspraak maken in het dichtstbij gelegen Pensioenpunt. Eén gemeente op drie heeft er één. Je vindt de lijst op www.sfpd.fgov.be, klik op 'Een pensioenpunt' op de openingspagina. Je geeft jouw woonplaats in en het aantal kilometers waarbinnen je zoekt. Niet elk Pensioenpunt beantwoordt vragen over pensioenen van de verschillende stelsels. Zo zijn er heel wat Pensioenpunten die enkel vragen beantwoorden over werknemerspensioenen. Dit is ook belangrijk voor wie een gemengde loopbaan heeft en dus in verschillende stelsels gewerkt heeft.

Hoe kan je nog vragen stellen over je pensioen?

Je kan je pensioenvraag ook online stellen via het contactformulier: www.sfpd.fgov.be/. Of je stuurt een brief naar: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel.

Verder vind je ook heel wat informatie over pensioenen (berekening, betaling, bijverdienen, vervroegd pensioen, ...) op de website van de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fbov.be).

Over je eigen situatie vind je heel wat terug op MyPension.be/nl. Je vindt er onder meer het antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen gaan? Hoeveel pensioen ga ik krijgen? Hoe vraag ik mijn pensioen aan? Wanneer wordt mijn pensioen betaald? Via mypension.be kan je ook je gegevens beheren en al je briefwisseling met de Pensioendienst raadplegen.

Vanaf 6 september zijn de Pensioenpunten van de Federale Pensioendiensten terug open, maar wel enkel op afspraak. Dat is het geval voor de interne Pensioenpunten in de Zuidertoren in Brussel, waar de Federale Pensioendienst gevestigd is, maar ook voor de externe Pensioenpunten in de gemeenten. Je kan daarvoor bellen op de gratis Pensioenlijn, op het nummer 1765. Zo kunnen de pensioenconsulenten je dossier al voorbereiden.Het is ook mogelijk dat jouw vraag telefonisch al beantwoord kan worden (hou je Rijksregisternummer bij de hand) en dan hoef je je niet te verplaatsen. Is dat wel het geval, dan kan je via 1765 een afspraak maken in het dichtstbij gelegen Pensioenpunt. Eén gemeente op drie heeft er één. Je vindt de lijst op www.sfpd.fgov.be, klik op 'Een pensioenpunt' op de openingspagina. Je geeft jouw woonplaats in en het aantal kilometers waarbinnen je zoekt. Niet elk Pensioenpunt beantwoordt vragen over pensioenen van de verschillende stelsels. Zo zijn er heel wat Pensioenpunten die enkel vragen beantwoorden over werknemerspensioenen. Dit is ook belangrijk voor wie een gemengde loopbaan heeft en dus in verschillende stelsels gewerkt heeft.Je kan je pensioenvraag ook online stellen via het contactformulier: www.sfpd.fgov.be/. Of je stuurt een brief naar: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel.Verder vind je ook heel wat informatie over pensioenen (berekening, betaling, bijverdienen, vervroegd pensioen, ...) op de website van de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fbov.be).Over je eigen situatie vind je heel wat terug op MyPension.be/nl. Je vindt er onder meer het antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen gaan? Hoeveel pensioen ga ik krijgen? Hoe vraag ik mijn pensioen aan? Wanneer wordt mijn pensioen betaald? Via mypension.be kan je ook je gegevens beheren en al je briefwisseling met de Pensioendienst raadplegen.