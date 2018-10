Pensioen: niet langer alles of niets

We kennen allemaal wel mensen van vroeger voor wie het pensioen synoniem was met verveling. Hoe kan je je nu vervelen, hoor ik happy gepensioneerden uitroepen. Een gebrek aan intellectuele nieuwsgierigheid om boeken te lezen en musea te bezoeken. Te weinig conditie om te tuinieren of te wandelen. Niet handig genoeg om te knutselen. Geen geld om mooie reizen te maken. Geen familie of vrienden die hen uit hun eenzaamheid halen. Maar soms ook simpelweg te weinig energie om dingen te doen, laat ons daar eerlijk over ...