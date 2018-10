Peeters legt consumentenkrediet aan banden

In heel wat winkels kunnen consumenten wasmachines, gsm's of laptops op krediet kopen. De klant kan het product dan in verschillende schijven afbetalen. Maar die consumentenkredieten kunnen mensen in de schulden duwen, waarschuwt minister van Consumentenzaken Kris Peeters, omdat de kredietverstrekkers vaak niet of onvoldoende onderzoeken of de consument het krediet wel kan dragen.

Daarom lanceert de vicepremier een reeks richtlijnen voor kredietverstrekkers. Concreet: kredietgevers moeten een onderzoek uitvoeren naar de financiële toestand van de klant. Het gaat dan onder meer om het inkomen, personen ten laste, andere lopende kredieten of huurovereenkomsten. Voor bedragen vanaf 500 euro moet de consumenten een extra vragenlijst invullen, die moet worden bijgehouden zolang het krediet niet is terugbetaald.

De kredietverstrekker doet daarna een voorstel aan de klant, dat is aangepast aan zijn of haar financiële situatie. Als er redenen zijn om aan te nemen dat de klant het bedrag niet zal kunnen afbetalen, moet de kredietgever het krediet weigeren. Dat is ook het geval wanneer de persoon in kwestie al voor meer dan 1.000 euro aan andere consumentenkredieten is aangegaan.

Minister Peeters wil consumenten hiermee behoeden voor een al te grote schuldenberg. In oktober vorig jaar hadden meer dan 364.000 klanten in België minstens één achterstallige betaling openstaan, in totaal goed voor een bedrag van 3 miljard euro. De cijfers liggen wel lager dan in 2016. "Met deze guidelines bouwen we een aantal mechanismes in om te vermijden dat consumenten in een situatie van overmatige schuldenlast belanden", zegt Peeters. "De kredietgever moet in de eerste plaats nagaan wat de impact van een krediet is voor een consument, eerder dan welke de financiële risico's voor zichzelf zijn."