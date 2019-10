Als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, wie mag dat dan in je plaats doen? Je partner of je kinderen?

We hebben allebei een vorig leven gehad. Maar vandaag zijn we een koppel en mijn nieuwe vriend wil graag bij mij intrekken. Ik vraag me af wat er gebeurt als ik op een dag ziek en afhankelijk word. Heeft mijn vriend dan iets te zeggen? Evenveel als mijn kinderen? Dat vraagt lezeres Viviane zich af. Er kan zoveel gebeuren: een degeneratieve ziekte, dementie, een auto-ongeval waardoor je in een tijdelijke coma belandt,... Wie beslist dan in jouw plaats? Juridisch heet dat: wie komt er eerst in de cascade van vertegenwoordigers? We stelden de vraag aan Florence Cols en Anaïs Feyens, juristen bij Droits Quotidiens - de Franstalige tegenhanger van Helder Recht -, een onafhankelijke sociale organisatie die juridische eerstelijnsinformatie geeft in klare taal.

