Veel zelfstandigen worden opnieuw getroffen door de coronacrisis. Het crisis-overbruggingsrecht wordt daarom verlengd tot 31 maart 2022.

Sinds maart 2020 bestaan er, naast het klassieke overbruggingsrecht (een financiële uitkering met behoud van bepaalde sociale rechten), verschillende vormen van crisis-overbruggingsrecht om zelfstandigen te steunen tijdens de coronacrisis. Op voorstel van minister van Zelfstandigen, David Clarinval, besloot de ministerraad om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen tot 31 maart 2022. "Met de meest recente sanitaire maatregelen, heb ik erop aangedrongen dat de drie pijlers van het overbruggingsrecht (het enkele, het dubbele en het overbruggingsrecht dat van toepassing is in geval van quarantaine of opvang van een kind) worden verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. Zij die volledig moeten sluiten, zij die hun omzet aanzienlijk zien dalen of zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken om voor hun kinderen te zorgen tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn, moeten inaanmerking kunnen komen voor financiële steun die in verhouding staat tot het inkomensverlies", aldus minister Clarinval.

In dit kader zal het crisis-overbruggingsrecht worden verlengd op basis van de drie pijlers en in functie van de situatie van elke zelfstandige voor het eerste kwartaal van 2022:

1. Het bedrag van de eerste pijler van het overbruggingsrecht "verplichte sluiting" zal worden verdubbeld:

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een verplichte en volledige sluiting van hun activiteit aantonen. Zij zullen recht hebben op het dubbele overbruggingsrecht. Het gaat om 2.687, 74 euro (zonder personen ten laste) en om 3.358, 62 euro (met personen ten laste).

2. Het crisisoverbruggingsrecht omzetdaling - pijler 2 wordt verlengd

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een omzetdaling aantonen van ten minste 40% voor de maand voorafgaand aan hun aanvraag in vergelijking met het jaar 2019. Hier gaat het om 1.343,87 euro (zonder personen ten laste) en om 1.679,31 euro (met personen ten laste).

3. de derde pijler van het overbruggingsrecht in geval van "quarantaine of opvang een kind"

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een onderbreking van hun activiteit aantonen omdat zij voor hun kinderen moeten zorgen. Vanaf de dag waarop de scholen sluiten, of 20 december 2021, en voor een duur van 7 opeenvolgende dagen, zullen de zelfstandigen recht hebben op een volledige uitkering van 335, 97 euro (zonder personen ten laste) en 419, 83 euro (met personen ten laste).

Bron: persbericht minister David Clarinval

Meer info: www.vlaio.be (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

