Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een heel hoge huurprijs.

Door de hoge energiefacturen werden in de drie gewesten tijdelijke maatregelen genomen om de indexering van de huur voor energieverslindende woningen te bevriezen of te verminderen

De Vlaamse Regering bevroor dehuurprijzen van de meest energieverslindende woningen voor 1 jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest was de indexering verboden.

Voor woningen met een EPC-label D werd de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekende het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelde dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telde de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.

Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C veranderde er niets. Verhuurders van die woningen mochten de huurprijs nog steeds indexeren.

Vanaf 1 oktober 2023

De huurprijzen van energieverslindende woningen (label D of slechter) of van woningen zonder geldig EPC, mogen vanaf 1 oktober 2023 opnieuw geïndexeerd worden. In Vlaanderen geldt wel een correctiefactor, om te vermijden dat de huur ineens heel sterk omhoog zou gaan. Die correctiefactor moet toegepast worden op huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, die in werking getreden zijn voor 1 oktober 2022. Voor huurcontracten van na die datum hoeft geen rekening te worden gehouden met de correctiefactor bij de indexering van de huurprijs. Als de woning na 1 oktober 2023 een beter EPC heeft dan voordien, dan geldt de correctiefactor niet (als de woning nu een A+, A, B of C heeft) of geldt een andere correctiefactor (als de woning nu label D heeft en voordien E of F).

Bron: Eigenaarsmagazine, www.vlaanderen.be

