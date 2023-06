Een strandcabine huren tijdens het zomerseizoen is niet goedkoop. Er bestaan wel alternatieven, maar dan moet je veel geduld hebben en ruim op voorhand plannen.

Strandcabines zijn erg trendy geworden aan onze kust. Het zijn plekken om te zien en gezien te worden, waar het goed toeven is, om een aperitiefje te drinken met vrienden. Maar strandcabines zijn ook het slachtoffer van hun eigen succes. In Knokke staan meer dan 7.500 mensen op de wachtlijst om er een te bemachtigen. Gemiddeld moet je vijf jaar wachten voor een cabine op de middenrijen of kant zeedijk. Dit is minder dan in het Franse Le Touquet (Opaalkust), waar de wachttijd oploopt tot 10 jaar! Het officiële gemeentetarief in Knokke bedraagt 230 euro per seizoen voor een eerste cabine, 450 euro voor een tweede. Maar er is het fenomeen van de onderverhuur, waardoor de prijzen door het dak gaan. En bij particuliere uitbaters? Vraag maar eens in de strandbar hoeveel een cabine voor het seizoen kost. Het antwoord? "Meer dan 2.000 euro, maar er is een wachtlijst". Langs onze kustlijn staan meer dan 10.000 strandcabines. Maar als je er een wil huren, moet je toch overal geduld hebben en je op de wachtlijst zetten, er is geen andere optie. Vorig jaar in april deden we nog een kleine rondvraag bij drie strandbars in Blankenberge. Alle beschikbare cabines bleken al verhuurd voor het hele seizoen en overal was er een wachtlijst. Daarbij liepen de prijzen uiteen van 600 euro tot 3.000 euro voor een luxecabine met parasol en ligstoelen, vooraf klaargezet door strandjongens. De stad Oostende reikt elk jaar in januari een duizendtal vergunningen voor strandcabines uit aan particulieren. Afhankelijk van de de rij variëren de officiële prijzen van 224 euro voor een vijfde rij tot 1.121 euro vooraan. Het kan goedkoper, maar... In De Panne vertellen ze ons bij de toeristische dienst dat de prijs voor een cabine dit seizoen 54 euro bedraagt. Eindelijk een betaalbaar tarief! Het probleem is dat "we werken met een wachtlijst", leggen ze uit. "En het aantal strandcabines dat elk jaar vrijkomt is verwaarloosbaar. Daarom overwegen we om met een ander systeem dan met wachtlijsten te gaan werken." Het is ook mogelijk om op jouw kosten en onder bepaalde voorwaarden een eigen strandhuisje te plaatsen. In Nieuwpoort betaal je als eigenaar slechts 100 euro per strandcabine die je zelf plaatst (oppervlakte tot 5 m2). Je aanvraag moet schriftelijk worden ingediend, ten laatste op 15 januari van het evaluatiejaar. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan kan de cabine enkel op bepaalde data worden geplaatst en moet ze uiterlijk op 30 september verwijderd zijn. De cabine moet ook een standaardformaat hebben, goed onderhouden worden en in het wit geschilderd zijn. Moraal van het verhaal? Wil je van een strandcabine aan onze kust genieten, dan moet je veel geduld hebben, blijven hopen, diep in je buidel tasten... of je laten uitnodigen voor het aperitief.