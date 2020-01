Het jaar 2019 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt. Dat blijkt uit de Notarisbarometer die woensdag gepubliceerd is door de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het afschaffen van de woonbonus in Vlaanderen heeft zoals verwacht tot een piek in het aantal transacties geleid, al zou het record wellicht ook zonder die maatregel voor de bijl zijn gegaan.

Het aantal vastgoedtransacties in België is vorig jaar met 8,9 procent toegenomen, zo blijkt uit de Notarisbarometer. Het gaat om het hoogste aantal transacties sinds het opstarten van de Notarisbarometer in 2007, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "En we kunnen er van uitgaan dat er nog nooit eerder zoveel vastgoedtransacties geweest zijn in België."

De stijging was het sterkst in Vlaanderen: +10,8 procent. Maar ook in het Brusselse en het Waalse gewest wordt een duidelijke toename van het aantal transacties opgetekend: respectievelijk +6,3 en +6 procent.

De grotere activiteit op de vastgoedmarkt in Vlaanderen kan onder meer verklaard worden door de aangekondigde afschaffing van de woonbonus. "Van begin oktober tot en met eind december waren er in totaal 24,6 procent meer vastgoeddossiers in vergelijking met 2019. Er werden in die periode 34 procent meer woonhuizen en 10 procent meer appartementen verkocht."

Maar toch zou wellicht ook zonder die "woonbonuspiek" sprake geweest zijn van recordcijfers. "Het effect van de woonbonus heeft maar een heel beperkte periode kunnen spelen, slechts een tweetal maanden", zegt van Opstal. Vooral de nog altijd lage rentevoeten worden als een belangrijke oorzaak voor de nieuwe recordcijfers gezien.

Voorts blijkt uit de Notarisbarometer nog dat de gemiddelde prijs van een woonhuis in België in 2019 met 4,2 procent gestegen is, tot 262.196 euro. Dat betekent dat kopers afgelopen jaar gemiddeld 11.000 euro meer moesten betalen. Rekening houdend met de inflatie gaat het nog altijd om een reële prijsstijging van 3 procent, of 7.500 euro.

In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis af op 287.353 euro (+3,6 procent). De prijsstijgingen waren in de meeste Vlaamse provincies wel minder hoog in dan 2018, met uitzondering van Oost-Vlaanderen (+4,9 procent).

Voor een appartement moest in België gemiddeld 228.566 euro worden betaald, wat 4 procent meer is dan in 2018. In Vlaanderen gaat het om een prijsstijging van +3,8 procent, om uit te komen op gemiddeld 232.630 euro.

