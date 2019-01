Ook plusouder mag voortaan rijles geven

Dat de begeleider minstens acht jaar over een rijbewijs moet beschikken dat de laatste drie jaar niet werd ingetrokken, blijft gelden. Ook moeten de begeleiders nog altijd het vormingsmoment, een cursus van drie uur, volgen vooraleer ze iemand mogen leren rijden.

In het Waals Gewest is 20 uur rijschool vanaf 2019 niet meer vereist om alleen te mogen rijden. Ook wie na drie maanden 20 uur met een vrije begeleider (dus zonder de rijschool) heeft gereden en slaagt voor een technische rijvaardigheidstest, kan er voortaan een "voorlopig rijbewijs B zonder begeleider" aanvragen. In Vlaanderen moet iemand die zonder begeleider met een voorlopig rijbewijs wil rijden, wél nog naar de rijschool.

Daarnaast kan je in Wallonië en Brussel na 30 uur rijles bij een rijschool direct het praktische examen afleggen.