Tijdens de eerste coronagolf viel het aantal schenkingen van vastgoed fel terug. De laatste maanden is er een sterke inhaalbeweging: de Belg schenkt weer meer onroerende goederen, in welke regio hij ook woont.

Een woning schenken aan je partner of kinderen is een interessante vorm van successieplanning, zeker nu de schenkbelasting in alle regio's een stuk lager ligt dan de erfbelasting. Het kan immers vanaf een belastingtarief van 3%. Vlaanderen was in 2015 de eerste regio om de schenkbelasting op vastgoed te verlagen. Brussel en Wallonië kozen wat later voor eenzelfde aanpak. Sinds 2018 zijn de belastingtarieven dezelfde in alle regio's.

Tijdens de eerste coronagolf zakte het aantal schenkingen van vastgoed spectaculair. In april was de daling het meest opvallend: -56% in Vlaanderen en zelfs meer dan -70% in Brussel en Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Sinds juni zit het aantal schenkingen weer in de lift.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: 'Vanaf juni is het aantal vastgoedschenkingen in België sterk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Er is duidelijk sprake van een inhaalbeweging. Belgen zijn ook steeds meer in de weer met successieplanning. Ze willen weten wat er met hun bezittingen gebeurt op de dag dat ze er niet meer zullen zijn. De coronacrisis is zo confronterend dat ze hier meer over nadenken en tot actie overgaan. Bijvoorbeeld door al vastgoed te schenken aan de kinderen, een manier om hen financieel te steunen.'

Je woning schenken, maar er in blijven wonen? Het kan!

Het succes van vastgoedschenkingen is geen verrassing. De woning voor je overlijden schenken in plaats van deze in de nalatenschap te laten zitten, komt neer op een belastingverlaging voor je erfgenamen.

Vastgoed schenken is een belangrijke beslissing, zeker als het om je gezinswoning gaat. In dat geval willen schenkers uiteraard nog kunnen genieten van hun woning. Maar je kan schenken met 'voorbehoud van vruchtgebruik'. Met zo'n schenking behoud je het recht om in de woning te blijven wonen of om deze te verhuren.

Notaris Bart van Opstal: 'Wie zijn woning schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik moet wel beseffen dat hij de woning niet meer kan verkopen tenzij met de instemming van de begunstigde.'

