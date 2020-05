Ook 65-plussers die bijklussen hebben binnenkort recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid als hun bijverdienste wegvalt vanwege de coronacrisis. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft daarover woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd.

Het voorstel moet een discriminatie wegwerken. Gepensioneerden jonger dan 65 kunnen hun pensioen nu al combineren met tijdelijke werkloosheid. Zelfstandige gepensioneerde 65-plussers die hun activiteit moesten stopzetten kunnen hun pensioen dan weer combineren met een overbruggingskrediet. Gepensioneerde 65-plussers die bijverdienen als werknemer hebben nu echter nog géén recht op tijdelijke werkloosheid als hun bijverdienste wegvalt. Nochtans gaat het vaak om mensen die bijklussen om hun laag pensioen aan te vullen.

"De vorige regering maakte onbeperkt bijklussen voor 65-plussers mogelijk. Wij zijn daar geen voorstander van omdat dat als argument gebruikt kan worden om niet te moeten timmeren aan een beter wettelijk pensioen. Maar intussen nemen we wel onze verantwoordelijkheid, laten we de 65-plussers niet in de kou staan en zorgen we ervoor dat ze in deze crisis hun doorgaans laag pensioen wel kunnen aanvullen met een uitkering tijdelijke werkloosheid", klinkt het bij Groen, dat het wetsvoorstel indiende.

Het voorstel moet een discriminatie wegwerken. Gepensioneerden jonger dan 65 kunnen hun pensioen nu al combineren met tijdelijke werkloosheid. Zelfstandige gepensioneerde 65-plussers die hun activiteit moesten stopzetten kunnen hun pensioen dan weer combineren met een overbruggingskrediet. Gepensioneerde 65-plussers die bijverdienen als werknemer hebben nu echter nog géén recht op tijdelijke werkloosheid als hun bijverdienste wegvalt. Nochtans gaat het vaak om mensen die bijklussen om hun laag pensioen aan te vullen."De vorige regering maakte onbeperkt bijklussen voor 65-plussers mogelijk. Wij zijn daar geen voorstander van omdat dat als argument gebruikt kan worden om niet te moeten timmeren aan een beter wettelijk pensioen. Maar intussen nemen we wel onze verantwoordelijkheid, laten we de 65-plussers niet in de kou staan en zorgen we ervoor dat ze in deze crisis hun doorgaans laag pensioen wel kunnen aanvullen met een uitkering tijdelijke werkloosheid", klinkt het bij Groen, dat het wetsvoorstel indiende.