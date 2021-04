Je wilt graag op internet bestellen en dat is heel begrijpelijk, want het aanbod wordt steeds groter en in deze coronatijden is het erg gemakkelijk om te shoppen zonder de deur uit te moeten. Volg onze vijf tips om problemen met de levering te vermijden.

Vorig jaar ontving de Economische Inspectie van de FOD Economie meer dan 2.600 meldingen van niet-geleverde producten na een onlinebestelling.

Problemen met de verkoper, leverancier of vervoerder zijn altijd mogelijk, maar je vermindert het risico met deze vijf goede reflexen:

Let in de eerste plaats op de door de verkoper voorgestelde leveringsopties. Doorgaans geldt: hoe lager de kostprijs, hoe minder snel je jouw pakje ontvangt en hoe minder de inhoud van het pakje verzekerd is. Aan jou om uit te maken of de waarde van je aankoop de gekozen optie al dan niet rechtvaardigt.

Let ook op de pakjesdienst waar de verkoper gebruik van maakt (ze staan vaak vermeld bij de leveringsopties): hebben ze contactinformatie, Q&A's, is er een duidelijke procedure die je kunt gebruiken in geval van problemen?

Let ook op de uiteindelijke totale prijs van wat je bestelt: ga na of de transportkosten en alle verschuldigde belastingen inbegrepen zijn, zoals de btw, maar ook eventuele inklaringskosten (denk aan landen buiten de Europese Unie, zoals Groot-Brittannië, de VS, ...). Niet zeker? Vraag het dan voordat je bestelt. Op de site van de Europese Commissie vind je een overzicht van de tarieven voor verzending van pakjesdiensten.

Wees volledig bij het invullen van je contactgegevens en maak geen fouten. Geef ook aan of je de levering bij je thuis, bij iemand anders of in een afhaalpunt wilt.

Controleer bij de levering meteen de inhoud van het pakje, liefst voordat je het in ontvangst neemt. Is er een probleem, weiger het dan en laat de reden van weigering noteren.

Wie kan je helpen bij een probleem?

Slaag je er niet in om je probleem op te lossen? Meld je klacht dan bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoer en bij het bedrijf dat je het product heeft verkocht.

Krijg je geen bevredigend antwoord en heeft het probleem te maken met de online verkoper, dan kan je contact opnemen met de Consumentenombudsdienst (als de verkoper in België gevestigd is) of met het Europees Consumentencentrum (als de verkoper in een ander EU-land gevestigd is).

Gaat het over een geschil met de pakjesdienst, dan kan je je richten tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

Aarzel tenslotte zeker niet om misleidende handelspraktijken of pogingen tot fraude te melden via https://meldpunt.belgie.be.

Bron: FOD Economie

