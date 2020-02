De Payconiq by Bancontact-app is na één jaar niet meer weg te denken als betaalmiddel. In totaal betaalden we in 2019 65 miljoen keer met de Payconiq by Bancontact-app op onze smartphone.

Het moet gezegd: de app is een handig betaalmiddel, of je nu met vriendinnen de rekening split op restaurant, je boodschappen afrekent in de supermarkt, schoenen scoort op een webshop, je dokter of lifecoach betaalt of een koopje doet op een rommelmarkt.

De Payconiq by Bancontact-app maakt onze manier van betalen een stuk eenvoudiger. Naast winkels, restaurants en webshops omarmen ook steeds meer ngo's het ontvangen van donaties via de smartphone.

Het succes van de app is aan meerdere elementen toe te schrijven. Zo kan je meerdere bankkaarten aan de app linken,zodat je hele portefeuille in je smartphone zit. Handig, nu we vaker onze telefoon op zak hebben dan onze portemonnee.

Bovendien kan je je vrienden razendsnel terugbetalen of nog beter, je láten terugbetalen. Voortaan kan je ook vanop afstand een betaalverzoek uitsturen naar je vrienden of kennissen. Gedaan met eindeloos naar je geld hengelen, nadat je je collega het zoveelste broodje hebt voorgeschoten.

Een betaalverzoek maak je aan nog voor je 'Betaal me terug!' kan zeggen. Je klikt in de Payconiq by Bancontact-app op de knop 'Ontvangen' en selecteert de optie'Stuur een betaalverzoek'. Je voert het bedrag in en voegt eventueel een boodschap toe. Vervolgens kan je het verzoek met iedereen delen via een berichtje (sms, e-mail of WhatsApp).

