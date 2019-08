Sinds 2018 kan je onbelast bijverdienen. Dat kan onder meer via verenigingswerk. Wat is het verschil met vrijwilligerswerk?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. Maar onbelast bijverdienen kan niet voor elke klus. Het moet gaan om occasionele klusjes bij andere burgers, werk bij een vereniging of bijverdiensten via erkende deelplatformen. Zolang je het grensbedrag van 6.130 euro niet overschrijdt, zijn die inkomsten volledig vrijgesteld van belasting. Verdien je meer, dan wordt alles - en dus niet enkel het stuk boven de toegelaten grens - in principe aangemerkt als een beroepsinkomen, belastbaar aan het marginale tarief. Voor occasionele diensten en verenigingswerk geldt ook een maandgrens, nl. één twaalfde van de jaargrens. Dat is niet zo voor de deeleconomie.

Welke klussen?

Occasionele diensten tussen burgers zijn beperkte prestaties die je rechtstreeks voor andere mensen verricht, in je vrije tijd. Bijvoorbeeld: op kinderen passen, bijlessen of sportlessen geven, kleine onderhoudswerken, hulp bij administratieve taken,... De deeleconomie is gebaseerd op het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, kennis en diensten in een relatie tussen gelijkwaardige partijen en buiten elke beroepsactiviteit. De inkomsten moeten uitgekeerd worden door een erkend deelplatform. Het verenigingswerk verwijst naar elke vorm van arbeid in de publieke of private non-profitsector, die tegen een beperkte vergoeding wordt verricht voor anderen of voor de samenleving. Het gaat om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen, buiten het professionele circuit.

Geen vrijwilligerswerk

Verenigingswerk is dus geen vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk (voor een organisatie die geen winst nastreeft) is vrij en zonder verplichting. Het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen (maximaal 34,03 euro per dag). De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen. Verenigingswerkis wel betaald, en het is dan ook formeler. Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (dus ook geen vergoeding voor je onkosten).

Op www.bijklussen.be vind je de lijst van toegelaten activiteiten die je kan doen voor een vereniging. Dat is bijvoorbeeld: gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur; begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op school of tijdens schoolvakanties, evenals bij het transport van en naar de school, ...