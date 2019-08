Het aantal bruggepensioneerden is meer dan gehalveerd sinds 2010. Terwijl er toen nog 120.000 mensen in het systeem zaten, zijn er dat nu nog 57.000. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag berichten.

De daling van het aantal mensen in SWT is al een tijdje aan de gang, maar zet zich nu spectaculair door. Van 2004 tot 2013 zaten er nog meer dan 110.000 mensen in het systeem, met een piek tot 120.000 in 2010. In juni van dit jaar zijn het er nog 57.000. Vooral de laatste maanden is het aantal bruggepensioneerden sterk gedaald. Tegenover het jaargemiddelde van 2018 (74.500) zijn er nu 17.500 mensen minder met brugpensioen.

Oorzaak zijn de strengere regels die werden uitgezet door de regering-Di Rupo en nog verder werden verscherpt door de regering-Michel. Zo werden de leeftijdsvoorwaarden drastisch opgetrokken. Wie op brugpensioen wil, moet nu al 62 jaar zijn. Ook bij de uitzonderingen, zoals voor zware beroepen of in de bouw, ging de leeftijd omhoog.