Waarschijnlijk heb je het al gedaan, maar zo niet, dan heb je nog tot eind 2021 tijd om het bedrag pensioensparen te storten en een fiscaal voordeel van 25 tot 30% te genieten.

Pensioensparen kan je doen bij de bank of bij een verzekeraar. Ongeveer 1,5 miljoen spaart voor zijn pensioen via een pensioenspaarverzekering. In totaal werd in 2020 op die manier voor 1,2 miljard euro premies gestort. Je mag elk jaar een maximum bedrag storten dat je een fiscaal voordeel oplevert tot je 64 jaar. Theoretisch gezien mag je nadien nog stortingen doen, maar die zullen je geen fiscaal voordeel meer opleveren. Je contract duurt minstens 10 jaar. Je sluit dus best aan voor je 55 bent.

Fiscaal voordeel

Er zijn 2 mogelijkheden :

ofwel stort je maximaal 990 euro (bedrag voor 2021) en recupereer je 30%. Het maximaal voordeel is dan 297 euro.

ofwel stort je maximaal 1.270 euro, maar dan recupereer je slechts 25%. Het maximaal voordeel is dan 317,5 euro.

Let op, wie voor de tweede mogelijkheid kiest en meer dan 990 euro stort, maar minder dan 1.188 euro doet dit beter niet. Want dan bedraagt het fiscaal voordeel minder dan wanneer je 990 euro zou storten en 30% kan recupereren.

Kapitaalsgarantie?

De meeste pensioenspaarverzekeringen zijn van het type Tak 21. Bij dit soort verzekeringen ben je zeker dat je je premies recupereert (verminderd met kosten en taksen), je hebt een gegarandeerd rendement en eventueel een winstdeelname. Op dit moment ligt de opbrengst laag. Er bestaan ook pensioenspaarverzekeringen van het type Tak 23. Dit is een belegging in aandelen en obligaties. Je neemt dus een risico (geen kapitaalsgarantie) en het rendement is niet gewaarborgd. Op de lange termijn is deze vorm van pensioensparen (ook via fondsen bij de bank) rendabeler, maar je neemt meer risico.

Belastingen en kosten?

Je geniet van een belastingvermindering voor de gestorte premies. Het bedrag van je pensioensparen wordt wel belast aan 8% op je 60ste verjaardag. Je betaalt ook instapkosten en beheerskosten. Maar dankzij het fiscaal voordeel blijft het toch een interessante vorm van sparen. Wil je dit voordeel voor 2021, dan kan je nog storten in december.

4 weetjes 1. Stort je tot 990 euro, dan recupereer je 30% van je gestorte bedrag 2. Stort je tussen 991 en 1.270 euro, dan recupereer je 25% van je gestorte bedrag 3. Kies je voor een pensioenspaarverzekering, vraag je verzekeraar dan of je kapitaalsgarantie hebt of niet 4. Je wordt belast aan 8% op het gespaarde bedrag op je 60ste. De stortingen na je 64ste komen niet meer in aanmerking voor een fiscaal voordeel

Info: Brochure van Assuralia over pensioensparen op www.abcverzekeringen.be

