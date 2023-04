30 april 2023 is de deadline voor het aanvragen van heel wat energiepremies. Daar herinnert de federale overheidsdienst Economie aan.

Dertig april is de laatste dag waarop een aanvraag kan worden ingediend voor het eerste basispakket energie maar ook voor de stookoliecheque en de pelletpremie.

Basispakket energie

Dat eerste basispakket energie - ondersteuning voor de maanden november en december - werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleveranciers. Op die manier werden 4,7 miljoen premies uitgekeerd, goed voor een totaal bedrag van ruim 844 miljoen euro.

Indien dat eerste basispakket niet automatisch werd toegekend, kan het sinds 23 januari worden aangevraagd. De FOD Economie ontving sindsdien al meer dan 221.000 aanvragen. Dat kan dus nog tot 30 april.

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag.

Stookoliecheque

Voor de stookoliecheque ontving de FOD Economie al meer dan 932.000 aanvragen. De regering besliste om die verwarmingstoelage van 225 euro te verhogen naar 300 euro netto. Dat kan maar één keer, ongeacht het aantal ontvangen leveringen.

Wie nog van de stookoliecheque wil genieten en nog geen aanvraag indiende, kan dat doen tot en met 30 april 2023. Dat kan zowel digitaal als met een aangetekende zending.

Pelletpremie

De pelletpremie is een éénmalig bedrag dat wordt toegekend aan huishoudens die hun hoofdwoning hoofdzakelijk verwarmen met pellets. Je kan de pelletpremie dus niet ontvangen als je de stookoliecheque al ontving of als je recht hebt op het basispakket gas. Daarnaast moet het gaan om een aankoop van pellets in bulk. Dat wil zeggen dat het om een aankoop van minstens 500 kilogram moet gaan. De pellets moeten geleverd zijn door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

De FOD Economie ontving meer dan 47.000 aanvragen. Je kan de pelletpremie zowel online als per aangetekende zending tot en met 30 april 2023 aanvragen. We raden je aan om de premie bij voorkeur online aan te vragen omdat ook hier de verwerking van online aanvragen sneller gaat.

