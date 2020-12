Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele voert vanaf nieuwjaar nieuwe regels in voor woningkwaliteit, de basisvoorwaarden waar een huis in Vlaanderen aan moet voldoen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Wie in Vlaanderen een woning wil verhuren, moet kunnen bewijzen dat hij geen half krot aan de man wil brengen. Dus komt er een woningcontroleur langs om te kijken of alles wel voldoet aan de Vlaamse woningnormen.

Diependaele (N-VA) gooit het oude systeem met strafpunten op de schop. In plaats daarvan komt vanaf 1 januari een nieuw systeem met categorieën. "Dat brengt de nodige nuance aan én brengt meer duidelijkheid voor de burger", zegt Diependaele. "De werkwijze met strafpunten bestaat al sinds 1997, maar uit onderzoek van Steunpunt Wonen blijkt dat dat systeem een aantal tekortkomingen heeft. Daarom werken we vanaf 1 januari niet meer met strafpunten, maar zetten we de ernst en de impact van elk gebrek op zich centraal."

Daarnaast komen er nog wat nieuwe voorwaarden bij. Eén van de belangrijkste is dat nieuwe woningen die op de huurmarkt komen, kunnen afgerekend worden op het ontbreken van rookmelders. Vanaf 1 januari betekent het ontbreken meteen een ongeschiktverklaring van het huis.

3 categorieën van gebreken categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken

categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid

categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.

