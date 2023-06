Vanaf 1 juli zijn opnieuw bijkomende fiscaal vriendelijke overuren mogelijk: de zogenaamde relance-overuren. Ze komen bovenop andere mogelijke overuren. Vakbonden en werkgevers bereikten daar eerder een akkoord over.

De fiscaal gunstige relance-overuren waren eerder al mogelijk, maar worden dus hernomen vanaf 1 juli. Concreet gaat het om bijkomende overuren die kunnen worden gespresteerd bovenop gewone vrijwillige overuren: 120 per kalenderjaar tot eind juni 2025.

Het moet wel om vrijwillige uren gaan. De gepresteerde uren zijn fiscaal interessant voor de werknemers. Ze zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan de personenbelasting. Met andere woorden: bruto is netto. Ook voor de werkgever is de regeling interessant.

