Card Stop, de diensten die toelaat om in geval van diefstal, verlies of fraude jouw betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren, heeft vanaf 10 januari een nieuw nummer.

Card Stop verandert van nummer. Het nieuwe nummer 078 170 170 treedt op 10 januari 2022 in werking. Het oude nummer 070 344 344 zal evenwel de komende jaren nog steeds in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen.

Geen bijkomende kost

De diensten van Card Stop laten de consument toe om in geval van diefstal, verlies of fraude zijn of haar betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren. Het bestaande nummer 070 344 344 is betalend en kost 30 cent per minuut. Het nieuw nummer 078 170 170 is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.

De keuze om het alom bekende nummer van Card Stop te veranderen is ingegeven door de wijzigingen in de nieuwe telecomwetgeving. Ook van de extra kosten die voor het bellen naar Card Stop werden aangerekend, wilde de banksector graag af en dit was niet mogelijk met het 070-nummer. Met een 078-nummer kan dit wel.

Een volledig nieuw nummer is een grote stap en dus is er een overgangsperiode voorzien. Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om de transitie naar het nieuwe nummer vlot te laten verlopen.

Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten (debet- en kredietkaarten, lunchpasses, tankkaarten, etc.) uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren. Ook aan de bereikbaarheid van het nummer verandert er niets: het nummer blijft gemakkelijk te bereiken vanuit het buitenland (+32 78 170 170).

