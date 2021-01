2021 wordt voor jou misschien het jaar dat je met pensioen gaat, van werk verandert, gaat samenwonen of trouwt, een huis koopt... Tal van 'levensmomenten' kunnen op je pad komen. En elk van deze momenten brengt een aantal vragen en acties mee.

Er zijn zo van die 'scharniermomenten' in een mensenleven. Van die momenten die de tijd opdelen in een 'voor' en een 'na'. Eén daarvan is ongetwijfeld het pensioen. De meesten van die momenten zijn er niet plots. Je leeft ernaar toe. En vooral: je bereidt je goed voor. Je stelt de juiste vragen en je staat stil bij de juridische gevolgen. Daar kan je wel wat hulp bij gebruiken.

Een handig hulpmiddel daarbij is de website www.wikifin.be, een initiatief van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Daar vind je een aantal vragen en antwoorden bij een hele reeks 'levensmomenten'. Er worden ook telkens websites en telefoonnummers vermeld waar je terecht kan voor verdere informatie.

Sommige zaken kan je inderdaad lang op voorhand plannen (met pensioen gaan bijvoorbeeld en zorgen voor een financiële reserve), andere overkomen je. Zoals ontslagen worden bijvoorbeeld. Ook dan is het belangrijk de juiste vragen te stellen (bijvoorbeeld: heb je altijd recht op een werkloosheidsuitkering, wat is de impact van het ontslag op je pensioenopbouw, wat betekent het voor je aanvullend pensioen, wat is de impact op je belastingen?) en te weten waar je kan aankloppen.

Wat je ook op deze website vindt is een erfenissimulator. Want helaas is ook 'erven' iets dat je kan meemaken, een 'levensmoment' dus. Via de simulator zie je hoe het vermogen verdeeld wordt bij overlijden en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Het resultaat is een raming, geen exacte berekening. Dat kan ook niet want de erfenissimulator houdt geen rekening met specifieke situaties zoals een testament, een huwelijksovereenkomst, een schenking, een adoptie, enz. Maar zo heb je al een idee welke richting het uitgaat. Voor uitgebreider informatie neem je best contact met je notaris of neem een kijkje op www.notaris.be. Weet ook dat een eerste advies bij de notaris gratis is.

