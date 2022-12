Om toegang te hebben tot het online pensioendossier van je ouders of iemand anders, heb je telkens de identiteitskaart nodig. Dat is niet langer het geval dankzij het Mypension.be mandaat. Zo kan je iemand van op afstand helpen met de pensioenadministratie.

Via mypension.be kan je voortaan toegang vragen tot het online pensioendossier van je ouders of een naaste. De bedoeling is dat jij als vertrouwenspersoon helpt om de pensioenadministratie online te beheren. Het mypension.be-mandaat is veilig en praktisch. Het biedt volgende voordelen:

Minder logistieke rompslomp: mandaatnemers krijgen toegang tot het dossier zonder dat ze telkens de identiteitskaart moeten lenen van de persoon die ze helpen (de mandaatgever).

De mandaatnemers zijn autonomer want de persoon die ze helpen hoeft niet meer in de buurt te zijn.

Het mandaat kan meteen worden ingetrokken als één van beiden dat wenst.

Een mandaatnemer kan toegang krijgen tot het dossier van meerdere personen.

In geval van een klacht kan mypension.be nagaan wie welke actie heeft ondernomen.

Hoe maak je een mandaat aan?

Het aanmaken van een digitaal mandaat neemt maar enkele minuten in beslag:

1. Meld je aan op mypension.be en maak het mandaat aan door de persoon aan te duiden voor wie je het mandaat aanvraagt.

2. Jouw vader, moeder of andere naaste die toegang geeft tot zijn of haar dossier gaat dan naar mypension.be (eventueel met jouw hulp) om het mandaat te aanvaarden.

3. Via jouw eigen mypension.be-dossier heb je nu toegang tot het dossier van de persoon die jij helpt. Je ziet het scherm alsof het jouw eigen dossier is, met een duidelijke vermelding welk dossier j bekijkt. Het is mogelijk om een bepaalde duur in te stellen voor het mandaat. Op die manier kan het vanaf een bepaalde datum worden geactiveerd of geschorst.

Enkel administratieve hulp, geen beheer!

Het digitaal mandaat is enkel bedoeld om de burger te helpen bij het vervullen van zijn administratieve formaliteiten online, formulieren invullen bijvoorbeeld. De persoon die een mandaat krijgt voor een naaste krijgt geen enkel recht voor het beheer van het pensioen van die persoon. Je bent immers geen bewindvoerder, maar je hebt enkel een mandaat voor administratieve zaken. Als mandaatnemer kan jij dus niet 'ingrijpen' in het pensioen en bijvoorbeeld 20% van het pensioenbedrag doorstorten aan een of andere schuldeiser. De pensioendienst zal ook controleren of het rekeningnummer waarop het pensioen gestort wordt wel degelijk het rekeningnummer is van de persoon voor wie jij een mandaat hebt.

Vragen?

Pensioenlijn: gratis nummer vanuit België: 1765 ; betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 Website : www.mypension.be

